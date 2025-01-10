С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс мазута
У берегов Кубани начался выброс мазута с кормы севшего на мель танкера "Волгонефть 239"
15:23 10.01.2025 (обновлено: 15:34 10.01.2025)
© Оперативный штаб Краснодарского краяОбнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239"
© Оперативный штаб Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс выброс нефтепродуктов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Краснодарского края.
"Это часть судна, которую выбросило на мель в районе п. Тамань Темрюкского района. Мониторинговые группы обнаружили, что из судна начался выход нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
На данный момент масштаб повреждений уточняется, на судне находятся специалисты Морспасслужбы.
© Оперштаб Краснодарский крайОбнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239"
© Оперштаб Краснодарский край
Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239"
"Сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива. Оперативный штаб Краснодарского края оказывает содействие. В том числе перемещает туда силы и средства, которые могут быть здесь задействованы", добавили в Морспасслужбе.
Ранее новые выбросы мазута были обнаружены в прибрежной зоне бухты Ласпи в Крыму. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на месте работает группировка спасателей и более 50 волонтеров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: