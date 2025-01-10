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С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс мазута - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс мазута
С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс мазута - РИА Новости Крым, 10.01.2025
С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс мазута
С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс выброс нефтепродуктов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Краснодарского края. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T15:23
2025-01-10T15:34
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс выброс нефтепродуктов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Краснодарского края.На данный момент масштаб повреждений уточняется, на судне находятся специалисты Морспасслужбы."Сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива. Оперативный штаб Краснодарского края оказывает содействие. В том числе перемещает туда силы и средства, которые могут быть здесь задействованы", добавили в Морспасслужбе.Ранее новые выбросы мазута были обнаружены в прибрежной зоне бухты Ласпи в Крыму. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на месте работает группировка спасателей и более 50 волонтеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили в четырех регионах Крыма Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу
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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, крым, новости крыма
С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс мазута

У берегов Кубани начался выброс мазута с кормы севшего на мель танкера "Волгонефть 239"

15:23 10.01.2025 (обновлено: 15:34 10.01.2025)
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяОбнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239"
Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера Волганефть-239
© Оперативный штаб Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс выброс нефтепродуктов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Краснодарского края.
"Это часть судна, которую выбросило на мель в районе п. Тамань Темрюкского района. Мониторинговые группы обнаружили, что из судна начался выход нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
На данный момент масштаб повреждений уточняется, на судне находятся специалисты Морспасслужбы.
© Оперштаб Краснодарский крайОбнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239"
Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера Волганефть-239
© Оперштаб Краснодарский край
Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239"
"Сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива. Оперативный штаб Краснодарского края оказывает содействие. В том числе перемещает туда силы и средства, которые могут быть здесь задействованы", добавили в Морспасслужбе.
Ранее новые выбросы мазута были обнаружены в прибрежной зоне бухты Ласпи в Крыму. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на месте работает группировка спасателей и более 50 волонтеров.
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