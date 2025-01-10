https://crimea.ria.ru/20250110/s-kormy-tankera-volgoneft-239-nachalsya-vybros-mazuta-1143236697.html

С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс мазута

С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс мазута - РИА Новости Крым, 10.01.2025

С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс мазута

С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс выброс нефтепродуктов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Краснодарского края. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T15:23

2025-01-10T15:23

2025-01-10T15:34

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. С кормы танкера "Волгонефть 239" начался выброс выброс нефтепродуктов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Краснодарского края.На данный момент масштаб повреждений уточняется, на судне находятся специалисты Морспасслужбы."Сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива. Оперативный штаб Краснодарского края оказывает содействие. В том числе перемещает туда силы и средства, которые могут быть здесь задействованы", добавили в Морспасслужбе.Ранее новые выбросы мазута были обнаружены в прибрежной зоне бухты Ласпи в Крыму. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на месте работает группировка спасателей и более 50 волонтеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контроль с воды, суши и неба: обстановка в Евпатории после ЧП с мазутом Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили в четырех регионах Крыма Мазут на побережье Крыма: ситуация к этому часу

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2025

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, крым, новости крыма