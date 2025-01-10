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Алушта и два прибрежных села остались без света
Алушта и два прибрежных села остались без света - РИА Новости Крым, 10.01.2025
Алушта и два прибрежных села остались без света
Часть Алушты, а также село Изобильное и поселок Розовый в пятницу остались без электроэнергии из-за аварийного отключения на сетях. Об этом сообщает официальный РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T14:29
2025-01-10T14:29
2025-01-10T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Часть Алушты, а также село Изобильное и поселок Розовый в пятницу остались без электроэнергии из-за аварийного отключения на сетях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Крымэнерго".По информации предприятия, обесточены абоненты на улицах в четвертом микрорайоне Алушты: 60 лет СССР, Виноградной, Ялтинской, Юбилейной, Солнечной, Ильичевке, а также в переулках Фруктовом, Урожайном, Молодежном и Майском.Кроме того, подача света временно прекращено в селе Изобильное на улицах Центральная, Виноградная, Цветочная, Изобильненская, Речная, Новая, Горная, Розовая, Изобильная, Лавандовая, Школьная, Шалфейная, Сосновая, Юбилейная, Восточная, 60 лет СССР, Тисовая, Садовая; переулки: Верхний, Дачный, Северный, Почтовый, Речной, Горный, Кузнечный, Виноградный, Табачный, Фруктовый. В поселке Розовый света нет у жителей улиц Ароматная и Мирная.На месте аварий работают авариный бригады. Планируемое время восстановления подачи электроэнергии – три часа.Ранее в пятницу часть Симферополя осталась без электроэнергии из-за аварийного отключения на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, алушта, юбк, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество
Алушта и два прибрежных села остались без света
Алушта и два южнобережных села в Крыму остались без электричества из-за аварии
14:29 10.01.2025 (обновлено: 14:31 10.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Часть Алушты, а также село Изобильное и поселок Розовый в пятницу остались без электроэнергии из-за аварийного отключения на сетях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Крымэнерго".
По информации предприятия, обесточены абоненты на улицах в четвертом микрорайоне Алушты: 60 лет СССР, Виноградной, Ялтинской, Юбилейной, Солнечной, Ильичевке, а также в переулках Фруктовом, Урожайном, Молодежном и Майском.
Кроме того, подача света временно прекращено в селе Изобильное на улицах Центральная, Виноградная, Цветочная, Изобильненская, Речная, Новая, Горная, Розовая, Изобильная, Лавандовая, Школьная, Шалфейная, Сосновая, Юбилейная, Восточная, 60 лет СССР, Тисовая, Садовая; переулки: Верхний, Дачный, Северный, Почтовый, Речной, Горный, Кузнечный, Виноградный, Табачный, Фруктовый. В поселке Розовый света нет у жителей улиц Ароматная и Мирная.
На месте аварий работают авариный бригады. Планируемое время восстановления подачи электроэнергии – три часа.
Ранее в пятницу часть Симферополя осталась без электроэнергии
из-за аварийного отключения на сетях.
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