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28 групповых ударов по Украине – что уничтожено
28 групповых ударов по Украине – что уничтожено - РИА Новости Крым, 10.01.2025
28 групповых ударов по Украине – что уничтожено
Армия России за минувшую неделю нанесла 28 групповых ударов по военным аэродромам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в сводке РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T13:42
2025-01-10T13:42
2025-01-10T13:43
вооруженные силы россии
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новости сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Армия России за минувшую неделю нанесла 28 групповых ударов по военным аэродромам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны в пятницу.Также в результате ударов поражены места хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине: повреждена инфраструктураВ Киеве прогремела серия взрывовГрупповые удары по военным аэродромам Украины: данные Минобороны
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, удары по украине, новости сво, министерство обороны рф
28 групповых ударов по Украине – что уничтожено
Армия России нанесла 28 групповых ударов по аэродромам и объектам оборонки на Украине
13:42 10.01.2025 (обновлено: 13:43 10.01.2025)