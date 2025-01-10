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28 групповых ударов по Украине – что уничтожено - РИА Новости Крым, 10.01.2025
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28 групповых ударов по Украине – что уничтожено
28 групповых ударов по Украине – что уничтожено - РИА Новости Крым, 10.01.2025
28 групповых ударов по Украине – что уничтожено
Армия России за минувшую неделю нанесла 28 групповых ударов по военным аэродромам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в сводке РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T13:42
2025-01-10T13:43
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Армия России за минувшую неделю нанесла 28 групповых ударов по военным аэродромам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны в пятницу.Также в результате ударов поражены места хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине: повреждена инфраструктураВ Киеве прогремела серия взрывовГрупповые удары по военным аэродромам Украины: данные Минобороны
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вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, удары по украине, новости сво, министерство обороны рф
28 групповых ударов по Украине – что уничтожено

Армия России нанесла 28 групповых ударов по аэродромам и объектам оборонки на Украине

13:42 10.01.2025 (обновлено: 13:43 10.01.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Армия России за минувшую неделю нанесла 28 групповых ударов по военным аэродромам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны в пятницу.
"С 4 по 10 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 28 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, цеха сборки", - сказано в сообщении.
Также в результате ударов поражены места хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
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