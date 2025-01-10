https://crimea.ria.ru/20250110/28-gruppovykh-udarov-po-ukraine--chto-unichtozheno-1143229803.html

28 групповых ударов по Украине – что уничтожено

28 групповых ударов по Украине – что уничтожено - РИА Новости Крым, 10.01.2025

28 групповых ударов по Украине – что уничтожено

Армия России за минувшую неделю нанесла 28 групповых ударов по военным аэродромам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в сводке РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T13:42

2025-01-10T13:42

2025-01-10T13:43

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Армия России за минувшую неделю нанесла 28 групповых ударов по военным аэродромам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны в пятницу.Также в результате ударов поражены места хранения ударных беспилотников и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине: повреждена инфраструктураВ Киеве прогремела серия взрывовГрупповые удары по военным аэродромам Украины: данные Минобороны

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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