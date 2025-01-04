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Взрывы на Украине: повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Взрывы на Украине: повреждена инфраструктура
Взрывы на Украине: повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Взрывы на Украине: повреждена инфраструктура
Серия взрывов прогремела в шести областях Украины. Инфраструктура повреждена в подконтрольных Киеву Запорожье, Херсоне и ДНР, а также в Киеве, Днепропетровской, РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T11:17
2025-01-04T11:17
украина
херсон
запорожье
хмельницкая область
житомирская область
винницкая область
киев
взрыв
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в шести областях Украины. Инфраструктура повреждена в подконтрольных Киеву Запорожье, Херсоне и ДНР, а также в Киеве, Днепропетровской, Хмельницкой областях.На подконтрольной Киеву Запорожской области прозвучало более трехсот взрывов, повреждены объекты инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава местной администрации Иван Федоров.В Хмельницкой области сработала система ПВО, в регионе зафиксировали повреждения а административном здании одного из предприятий, сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин.Также ночью была объявлена воздушная тревога в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях Украины. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Житомирской области тревога была объявлена в 0:32 мск, в Винницкой – в 2:13, в Хмельницкой – в 2:18.Кроме того, сообщается, что тревога была объявлена и на подконтрольной Киеву части Донбасса.В субботу также сообщалось о работе систем ПВО на левом берегу Днепра в Киеве.Накануне спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что 1 января административные здания Верховной рады Украины, где размещены комитеты и подразделения аппарата, получили повреждения в результате взрывов.Также ранее в военном ведомстве сообщали о нанесении 37 групповых ударов по энергетике, военным аэродромам и другим объектам Украины. Все назначенные объекты поражены, цели достигнуты.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может применить "Орешник" снова - ПутинУдары по Украине нанесены по критически важным объектам – МинобороныУдары по Украине: взрывами выведены из строя ТЭС
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запорожье
хмельницкая область
житомирская область
винницкая область
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, херсон, запорожье, хмельницкая область, житомирская область, винницкая область, киев, взрыв, новости, в мире, днепропетровская область, воздушная тревога на украине
Взрывы на Украине: повреждена инфраструктура

В шести областях Украины взрывами повреждена инфраструктура

11:17 04.01.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в шести областях Украины. Инфраструктура повреждена в подконтрольных Киеву Запорожье, Херсоне и ДНР, а также в Киеве, Днепропетровской, Хмельницкой областях.
На подконтрольной Киеву Запорожской области прозвучало более трехсот взрывов, повреждены объекты инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава местной администрации Иван Федоров.
По его словам, подверглись 12 населенных пунктов. Федоров также добавил, что поступили сообщения о разрушении нескольких объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких объектах идет речь.
В Хмельницкой области сработала система ПВО, в регионе зафиксировали повреждения а административном здании одного из предприятий, сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин.
Также ночью была объявлена воздушная тревога в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях Украины. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Житомирской области тревога была объявлена в 0:32 мск, в Винницкой – в 2:13, в Хмельницкой – в 2:18.
Кроме того, сообщается, что тревога была объявлена и на подконтрольной Киеву части Донбасса.
В субботу также сообщалось о работе систем ПВО на левом берегу Днепра в Киеве.
Накануне спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что 1 января административные здания Верховной рады Украины, где размещены комитеты и подразделения аппарата, получили повреждения в результате взрывов.
Также ранее в военном ведомстве сообщали о нанесении 37 групповых ударов по энергетике, военным аэродромам и другим объектам Украины. Все назначенные объекты поражены, цели достигнуты.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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УкраинаХерсонЗапорожьеХмельницкая областьЖитомирская областьВинницкая областьКиевВзрывНовостиВ миреДнепропетровская областьВоздушная тревога на Украине
 
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