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Взрывы на Украине: повреждена инфраструктура

Взрывы на Украине: повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Взрывы на Украине: повреждена инфраструктура

Серия взрывов прогремела в шести областях Украины. Инфраструктура повреждена в подконтрольных Киеву Запорожье, Херсоне и ДНР, а также в Киеве, Днепропетровской, РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T11:17

2025-01-04T11:17

2025-01-04T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в шести областях Украины. Инфраструктура повреждена в подконтрольных Киеву Запорожье, Херсоне и ДНР, а также в Киеве, Днепропетровской, Хмельницкой областях.На подконтрольной Киеву Запорожской области прозвучало более трехсот взрывов, повреждены объекты инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава местной администрации Иван Федоров.В Хмельницкой области сработала система ПВО, в регионе зафиксировали повреждения а административном здании одного из предприятий, сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин.Также ночью была объявлена воздушная тревога в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях Украины. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Житомирской области тревога была объявлена в 0:32 мск, в Винницкой – в 2:13, в Хмельницкой – в 2:18.Кроме того, сообщается, что тревога была объявлена и на подконтрольной Киеву части Донбасса.В субботу также сообщалось о работе систем ПВО на левом берегу Днепра в Киеве.Накануне спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что 1 января административные здания Верховной рады Украины, где размещены комитеты и подразделения аппарата, получили повреждения в результате взрывов.Также ранее в военном ведомстве сообщали о нанесении 37 групповых ударов по энергетике, военным аэродромам и другим объектам Украины. Все назначенные объекты поражены, цели достигнуты.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может применить "Орешник" снова - ПутинУдары по Украине нанесены по критически важным объектам – МинобороныУдары по Украине: взрывами выведены из строя ТЭС

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херсон

запорожье

хмельницкая область

житомирская область

винницкая область

киев

днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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