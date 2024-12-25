Удары по Украине нанесены по критически важным объектам – Минобороны
Удары по Украине сегодня нанесены по критически важным энергообъектам – Минобороны
13:17 25.12.2024 (обновлено: 13:36 25.12.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Утром в среду Вооруженные силы России нанесли массированный удар по важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута.
"Все объекты поражены", - добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в среду крупнейшая украинская энергетическая компания ДТЭК заявила о серьезном повреждении оборудования на теплоэлектростанциях, количество и расположение которых не уточняется. За ночь тревога объявлялась во многих областях Украины, взрывы звучали в Харькове, Кременчуге, Днепропетровске и других городах. В Харькове было зафиксировано от семи до десяти ударов, в результате чего возникло несколько пожаров.
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