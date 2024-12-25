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Удары по Украине нанесены по критически важным объектам – Минобороны

Удары по Украине нанесены по критически важным объектам – Минобороны - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Удары по Украине нанесены по критически важным объектам – Минобороны

Утром в среду Вооруженные силы России нанесли массированный удар по важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T13:17

2024-12-25T13:17

2024-12-25T13:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Утром в среду Вооруженные силы России нанесли массированный удар по важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута."Все объекты поражены", - добавили в оборонном ведомстве.Ранее в среду крупнейшая украинская энергетическая компания ДТЭК заявила о серьезном повреждении оборудования на теплоэлектростанциях, количество и расположение которых не уточняется. За ночь тревога объявлялась во многих областях Украины, взрывы звучали в Харькове, Кременчуге, Днепропетровске и других городах. В Харькове было зафиксировано от семи до десяти ударов, в результате чего возникло несколько пожаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры

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2024

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