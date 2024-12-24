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Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры

Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры

Серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей Украины, есть повреждения объектов инфраструктуры. Об этом сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T08:55

2024-12-24T08:55

2024-12-24T08:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей Украины, есть повреждения объектов инфраструктуры. Об этом сообщают местные власти и СМИ.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в течение суток в регионе прозвучали 200 взрывов.В Киеве утром во вторник воздушная тревога объявлялась дважды. Аналогичный сигнал звучал и в Николаевской области, о чем проинформировал в своем Telegram-канале начальник местной областной военной администрации Виталий Ким.Кроме того, местные СМИ сообщают, что в Хмельницкой области повторно раздаются взрывы.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ждет Киев после атаки на Казань, произошедшей 21 декабря. По его словам, как бы кто ни старался чего-то разрушить в России, за это он столкнется с многократно большими разрушениями у себя и пожалеет еще о том, что пытается сделать в нашей стране.20 декабря мощные удары были нанесены по Киеву и другим областям Украины. Кроме того, взрывы прогремели в Киевской, Сумской и Днепропетровской областях страны. По данным Минобороны, массированный групповой удар был нанесен по пункту управления СБУ, а также киевскому конструкторскому бюро "Луч" в ответ на ракетный обстрел ВСУ предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники уничтожены над Воронежем и РостовомУкраинские беспилотники сбиты над Азовским моремУкраинские беспилотники сбили над Крымом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, запорожье, хмельницкая область, в мире, новости