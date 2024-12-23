https://crimea.ria.ru/20241223/ukrainskie-bespilotniki-sbity-nad-azovskim-morem-1142868998.html

Украинские беспилотники сбиты над Азовским морем

Украинские беспилотники сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Украинские беспилотники сбиты над Азовским морем

Силы российской противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-23T22:52

2024-12-23T22:52

2024-12-24T08:21

азовское море

министерство обороны рф

новости

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.С 16:50 до 17:30 в небе над Крымом были уничтожены три украинских дрона, сообщили ранее в понедельник в Минобороны. Девять вражеских беспилотников также сбиты над Ростовской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Накануне, 22 декабря, в Ростовской области отбивали комбинированную воздушную атаку. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также одна ракета возле МиллеровоСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 100 беспилотников за суткиПротивник столкнется с большими разрушениями: Путин об атаке на Казань Три беспилотника сбили над Крымом

азовское море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, министерство обороны рф, новости, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)