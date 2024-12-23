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Украинские беспилотники сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Украинские беспилотники сбиты над Азовским морем
Украинские беспилотники сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Украинские беспилотники сбиты над Азовским морем
Силы российской противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-23T22:52
2024-12-24T08:21
азовское море
министерство обороны рф
новости
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.С 16:50 до 17:30 в небе над Крымом были уничтожены три украинских дрона, сообщили ранее в понедельник в Минобороны. Девять вражеских беспилотников также сбиты над Ростовской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Накануне, 22 декабря, в Ростовской области отбивали комбинированную воздушную атаку. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также одна ракета возле МиллеровоСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 100 беспилотников за суткиПротивник столкнется с большими разрушениями: Путин об атаке на Казань Три беспилотника сбили над Крымом
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Новости
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РИА Новости Крым
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азовское море, министерство обороны рф, новости, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Украинские беспилотники сбиты над Азовским морем

Над Азовским морем сбиты украинские беспилотники

22:52 23.12.2024 (обновлено: 08:21 24.12.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Азовского моря", – сказано в сообщении.

С 16:50 до 17:30 в небе над Крымом были уничтожены три украинских дрона, сообщили ранее в понедельник в Минобороны. Девять вражеских беспилотников также сбиты над Ростовской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Накануне, 22 декабря, в Ростовской области отбивали комбинированную воздушную атаку. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также одна ракета возле Миллерово
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Азовское мореМинистерство обороны РФНовостиПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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