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Девять украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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Девять украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью
Девять украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Девять украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью
Силами российской противовоздушной обороны над Ростовской областью сбиты девять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T22:12
2024-12-23T22:25
ростовская область
юрий слюсарь
новости
происшествия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Силами российской противовоздушной обороны над Ростовской областью сбиты девять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, вражеские дроны были сбиты в районе Миллерово. По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.Ранее в понедельник три украинских беспилотника были сбиты средствами ПВО над Крымом, сообщили в Минобороны. Это произошло в период с 16:50 до 17:30 по московскому времени.Накануне, 22 декабря, в Ростовской области также отбивали комбинированную воздушную атаку. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также одна ракета возле Миллерово.Брянская область также подверглась массированному удару, в селе Кирилловка Климовского района погибла женщина. Еще одна атака была совершена ВСУ на поселок Красный Бор Климовского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 100 беспилотников за сутки42 украинских беспилотника сбили над пятью регионами России за ночьТри беспилотника сбили над Крымом
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Девять украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью

Над Ростовской областью сбиты девять украинских беспилотников

22:12 23.12.2024 (обновлено: 22:25 23.12.2024)
 
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ЗРК Стрела-10М
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Силами российской противовоздушной обороны над Ростовской областью сбиты девять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 20:40 до 21:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области", – сказано в сообщении.
По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, вражеские дроны были сбиты в районе Миллерово. По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.
Ранее в понедельник три украинских беспилотника были сбиты средствами ПВО над Крымом, сообщили в Минобороны. Это произошло в период с 16:50 до 17:30 по московскому времени.
Накануне, 22 декабря, в Ростовской области также отбивали комбинированную воздушную атаку. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также одна ракета возле Миллерово.
Брянская область также подверглась массированному удару, в селе Кирилловка Климовского района погибла женщина. Еще одна атака была совершена ВСУ на поселок Красный Бор Климовского района.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьНовостиПроисшествияПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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