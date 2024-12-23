https://crimea.ria.ru/20241223/devyat-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-rostovskoy-oblastyu-1142868329.html

Девять украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью

Девять украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Девять украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью

Силами российской противовоздушной обороны над Ростовской областью сбиты девять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.12.2024

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2024-12-23T22:12

2024-12-23T22:25

ростовская область

юрий слюсарь

новости

происшествия

пво

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Силами российской противовоздушной обороны над Ростовской областью сбиты девять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, вражеские дроны были сбиты в районе Миллерово. По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.Ранее в понедельник три украинских беспилотника были сбиты средствами ПВО над Крымом, сообщили в Минобороны. Это произошло в период с 16:50 до 17:30 по московскому времени.Накануне, 22 декабря, в Ростовской области также отбивали комбинированную воздушную атаку. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также одна ракета возле Миллерово.Брянская область также подверглась массированному удару, в селе Кирилловка Климовского района погибла женщина. Еще одна атака была совершена ВСУ на поселок Красный Бор Климовского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 100 беспилотников за сутки42 украинских беспилотника сбили над пятью регионами России за ночьТри беспилотника сбили над Крымом

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)