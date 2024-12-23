https://crimea.ria.ru/20241223/rossiya-poluchila-neskolko-predlozheniy-po-vstreche-putina-i-trampa-1142863968.html

Россия получила несколько предложений по встрече Путина и Трампа

Россия получила несколько предложений по встрече Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Россия получила несколько предложений по встрече Путина и Трампа

Возможные переговоры президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа готовы принять несколько стран. Об этом сообщил помощник... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T19:06

2024-12-23T19:06

2024-12-23T19:06

переговоры

владимир путин (политик)

дональд трамп

новости

юрий ушаков

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Возможные переговоры президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа готовы принять несколько стран. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.Россия добивается не перемирия на Украине, а мира, который наступит после того, как будут выполнены условия Москвы, подчеркнул ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В июне Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России есть, с кем разговаривать на Украине – ПутинРоссия добивается мира - КремльКоманда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, владимир путин (политик), дональд трамп, новости, юрий ушаков, россия, украина