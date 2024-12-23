Россия получила несколько предложений по встрече Путина и Трампа
Несколько стран хотят стать площадкой для встречи Путина и Трампа – Ушаков
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Возможные переговоры президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа готовы принять несколько стран. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Мы получили уже несколько предложений на этот счет от различных стран. Я не буду говорить, какие это страны, чтобы не предопределять возможное или невозможное развитие событий, но такие предложения делались и делаются", – сказал чиновник.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.
Россия добивается не перемирия на Украине, а мира, который наступит после того, как будут выполнены условия Москвы, подчеркнул ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В июне Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.
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