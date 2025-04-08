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В вуз без ЕГЭ: в России принят закон о новом порядке поступления

В вуз без ЕГЭ: в России принят закон о новом порядке поступления - РИА Новости Крым, 08.04.2025

В вуз без ЕГЭ: в России принят закон о новом порядке поступления

Студенты колледжей теперь смогут поступить в вуз на схожую специальность без сдачи Единого государственного экзамена. Такой закон во втором и третьем чтениях... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T16:29

2025-04-08T16:29

2025-04-08T16:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Студенты колледжей теперь смогут поступить в вуз на схожую специальность без сдачи Единого государственного экзамена. Такой закон во втором и третьем чтениях принят Госдумой на пленарном заседании во вторник.Как пояснил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, это решение должно побудить выпускников техникумов и колледжей делать свой выбор более осознанно. Он добавил, что в прошлом году 41% от всех поступивших в вузы — выпускники учреждений среднего профессионального образования. При этом каждый четвертый стал студентом университета не по профилю своего диплома.До этого в высшие учебные заведения выпускников колледжей принимали по внутренним вступительным экзаменам независимо от профиля. Теперь же абитуриенты должны поступать на схожее направление или сдавать ЕГЭ для смены специальности.2 апреля депутаты отклонили законопроект, который предлагал заменить единый государственный экзамен итоговой годовой аттестацией. Ка пояснили авторы законопроекта, содержание единого государственного экзамена не соответствует школьной программе, а подготовка к нему способствует чрезмерной психологической нагрузке на детей и значительным финансовым затратам родителей.В этом году в Крыму единый государственный экзамен будут сдавать 8855 выпускников 11-х классов, для его проведения будут открыты 59 пунктов, сообщала ранее директор регионального Центра оценки и мониторинга качества образования Екатерина Типакова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодежный гуманитарный фронт Крыма в зоне СВОВ Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом годуГосдума отклонила проект об отмене ЕГЭ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, егэ, государственная дума рф, высшее образование, образование в россии, общество, закон и право, новости