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Второй этап Кубка России по снайпингу пройдет в Крыму - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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Второй этап Кубка России по снайпингу пройдет в Крыму
Второй этап Кубка России по снайпингу пройдет в Крыму - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Второй этап Кубка России по снайпингу пройдет в Крыму
Второй этап Кубка России по снайпингу, посвященный памяти Героя Советского Союза Людмилы Павличенко, пройдет в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T15:00
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крым
соревнования
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Второй этап Кубка России по снайпингу, посвященный памяти Героя Советского Союза Людмилы Павличенко, пройдет в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, участие примут около 80 спортсменов из двадцати регионов страны. Соревноваться будут в стрельбе на дальности от 300 до 1100 метров."Кубок России по снайпингу" – ежегодный турнир. В этом году он приурочен к 80-летию Великой Победы и посвящен памяти легендарного снайпера – Героя Советского Союза Людмилы Михайловны Павличенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Керчи откроют ледовый каток и где в Крыму построят такие объектыОбошел легендарных мастеров: Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛСамая военно-историческая игра: шахматную школу открыли в Севастополе
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, новости крыма, крым, соревнования, память, 80 лет победы, великая отечественная война
Второй этап Кубка России по снайпингу пройдет в Крыму

В Крыму пройдет второй этап Кубка России по снайпингу – Аксенов

15:00 08.04.2025 (обновлено: 15:01 08.04.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВторой этап Кубка России по снайпингу пройдет в Крыму
Второй этап Кубка России по снайпингу пройдет в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Второй этап Кубка России по снайпингу, посвященный памяти Героя Советского Союза Людмилы Павличенко, пройдет в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, участие примут около 80 спортсменов из двадцати регионов страны. Соревноваться будут в стрельбе на дальности от 300 до 1100 метров.
"Предыдущий этап престижных соревнований прошел в братской Чеченской Республике, на базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина в Гудермесе", – отметил Аксенов.
"Кубок России по снайпингу" – ежегодный турнир. В этом году он приурочен к 80-летию Великой Победы и посвящен памяти легендарного снайпера – Героя Советского Союза Людмилы Михайловны Павличенко.
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