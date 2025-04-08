https://crimea.ria.ru/20250408/vtoroy-etap-kubka-rossii-po-snaypingu-proydet-v-krymu-1145510573.html

Второй этап Кубка России по снайпингу пройдет в Крыму

Второй этап Кубка России по снайпингу пройдет в Крыму - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Второй этап Кубка России по снайпингу пройдет в Крыму

Второй этап Кубка России по снайпингу, посвященный памяти Героя Советского Союза Людмилы Павличенко, пройдет в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T15:00

2025-04-08T15:00

2025-04-08T15:01

сергей аксенов

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крым

соревнования

память

80 лет победы

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Второй этап Кубка России по снайпингу, посвященный памяти Героя Советского Союза Людмилы Павличенко, пройдет в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, участие примут около 80 спортсменов из двадцати регионов страны. Соревноваться будут в стрельбе на дальности от 300 до 1100 метров."Кубок России по снайпингу" – ежегодный турнир. В этом году он приурочен к 80-летию Великой Победы и посвящен памяти легендарного снайпера – Героя Советского Союза Людмилы Михайловны Павличенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Керчи откроют ледовый каток и где в Крыму построят такие объектыОбошел легендарных мастеров: Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛСамая военно-историческая игра: шахматную школу открыли в Севастополе

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, соревнования, память, 80 лет победы, великая отечественная война