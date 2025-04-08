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В крымской столице появятся муралы с маршалами Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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В крымской столице появятся муралы с маршалами Великой Отечественной
В крымской столице появятся муралы с маршалами Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 08.04.2025
В крымской столице появятся муралы с маршалами Великой Отечественной
В Симферополе на зданиях многоэтажек нарисуют муралы с портретами выдающихся маршалов Великой Отечественной войны, сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T14:32
2025-04-08T14:34
симферополь
новости крыма
администрация симферополя
память
история
80 лет победы
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе на зданиях многоэтажек нарисуют муралы с портретами выдающихся маршалов Великой Отечественной войны, сообщили в администрации города.В пресс-службе рассказали, что первые два мурала будут посвящены Александру Василевскому и Константину Рокоссовскому. Их разместят на проспекте победы и на улице Дачной.Муралы создают по инициативе Государственного комитета молодежной политики Республики Крым при поддержке администрации Симферополя. Завершить арт-объекты планируют до 9 мая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг русского солдата: от Крымской наступательной операции до СВОКрымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войныРакета Победы стартовала с Байконура
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симферополь, новости крыма, администрация симферополя, память, история, 80 лет победы, великая отечественная война
В крымской столице появятся муралы с маршалами Великой Отечественной

Муралы с образами маршалов Василевского и Рокоссовского появятся на домах крымской столицы

14:32 08.04.2025 (обновлено: 14:34 08.04.2025)
 
© Пресс-служба администрации СимферополяМуралы с образами маршалов Василевского и Рокоссовского появятся на домах крымской столицы
Муралы с образами маршалов Василевского и Рокоссовского появятся на домах крымской столицы
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе на зданиях многоэтажек нарисуют муралы с портретами выдающихся маршалов Великой Отечественной войны, сообщили в администрации города.
В пресс-службе рассказали, что первые два мурала будут посвящены Александру Василевскому и Константину Рокоссовскому. Их разместят на проспекте победы и на улице Дачной.
© Пресс-служба администрации СимферополяМуралы с образами маршалов Василевского и Рокоссовского появятся на домах крымской столицы
Муралы с образами маршалов Василевского и Рокоссовского появятся на домах крымской столицы
© Пресс-служба администрации Симферополя
Муралы с образами маршалов Василевского и Рокоссовского появятся на домах крымской столицы

"В данный момент художники активно работают над созданием мурала с изображением Константина Рокоссовского, который находится на фасаде многоквартирного дома по адресу: улица Дачная, 22", – уточнили в администрации.

© Пресс-служба администрации СимферополяМуралы с образами маршалов Василевского и Рокоссовского появятся на домах крымской столицы
Муралы с образами маршалов Василевского и Рокоссовского появятся на домах крымской столицы
© Пресс-служба администрации Симферополя
Муралы с образами маршалов Василевского и Рокоссовского появятся на домах крымской столицы
Муралы создают по инициативе Государственного комитета молодежной политики Республики Крым при поддержке администрации Симферополя. Завершить арт-объекты планируют до 9 мая.
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