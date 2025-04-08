В крымской столице появятся муралы с маршалами Великой Отечественной
Муралы с образами маршалов Василевского и Рокоссовского появятся на домах крымской столицы
14:32 08.04.2025 (обновлено: 14:34 08.04.2025)
© Пресс-служба администрации СимферополяМуралы с образами маршалов Василевского и Рокоссовского появятся на домах крымской столицы
© Пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе на зданиях многоэтажек нарисуют муралы с портретами выдающихся маршалов Великой Отечественной войны, сообщили в администрации города.
В пресс-службе рассказали, что первые два мурала будут посвящены Александру Василевскому и Константину Рокоссовскому. Их разместят на проспекте победы и на улице Дачной.
© Пресс-служба администрации СимферополяМуралы с образами маршалов Василевского и Рокоссовского появятся на домах крымской столицы
© Пресс-служба администрации Симферополя
Муралы с образами маршалов Василевского и Рокоссовского появятся на домах крымской столицы
"В данный момент художники активно работают над созданием мурала с изображением Константина Рокоссовского, который находится на фасаде многоквартирного дома по адресу: улица Дачная, 22", – уточнили в администрации.
© Пресс-служба администрации СимферополяМуралы с образами маршалов Василевского и Рокоссовского появятся на домах крымской столицы
© Пресс-служба администрации Симферополя
Муралы с образами маршалов Василевского и Рокоссовского появятся на домах крымской столицы
Муралы создают по инициативе Государственного комитета молодежной политики Республики Крым при поддержке администрации Симферополя. Завершить арт-объекты планируют до 9 мая.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: