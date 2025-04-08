https://crimea.ria.ru/20250408/v-krymskoy-stolitse-poyavyatsya-muraly-s-marshalami-velikoy-otechestvennoy-1145515734.html

В крымской столице появятся муралы с маршалами Великой Отечественной

В крымской столице появятся муралы с маршалами Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 08.04.2025

В крымской столице появятся муралы с маршалами Великой Отечественной

В Симферополе на зданиях многоэтажек нарисуют муралы с портретами выдающихся маршалов Великой Отечественной войны, сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T14:32

2025-04-08T14:32

2025-04-08T14:34

симферополь

новости крыма

администрация симферополя

память

история

80 лет победы

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе на зданиях многоэтажек нарисуют муралы с портретами выдающихся маршалов Великой Отечественной войны, сообщили в администрации города.В пресс-службе рассказали, что первые два мурала будут посвящены Александру Василевскому и Константину Рокоссовскому. Их разместят на проспекте победы и на улице Дачной.Муралы создают по инициативе Государственного комитета молодежной политики Республики Крым при поддержке администрации Симферополя. Завершить арт-объекты планируют до 9 мая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг русского солдата: от Крымской наступательной операции до СВОКрымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войныРакета Победы стартовала с Байконура

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, администрация симферополя, память, история, 80 лет победы, великая отечественная война