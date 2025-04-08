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Ракета Победы стартовала с Байконура
Ракета Победы стартовала с Байконура - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Ракета Победы стартовала с Байконура
8 апреля в 08:47 по московскому времени с Байконура стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-27". Экипаж 73-й экспедиции на МКС отправится в космос на Ракете... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T09:28
2025-04-08T09:28
2025-04-08T09:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. 8 апреля в 08:47 по московскому времени с Байконура стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-27". Экипаж 73-й экспедиции на МКС отправится в космос на Ракете Победы – в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".Пилотируемый корабль отправился на МКС. В экипаже три космонавта: Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонни Ким, добавили в Роскосмосе."Ожидаем стыковку к модулю "Причал" в 12:04 оп московскому времени", – сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.В корпорации добавили, что на борту корабля – копия Знамени Победы, которая побывает на орбите и вернется на Землю 20 апреля. Космонавты запишут поздравление с Днем Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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роскосмос, космос, новости, 80 лет победы, россия
Ракета Победы стартовала с Байконура
С Байконура 8 апреля стартовала Ракета Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. 8 апреля в 08:47 по московскому времени с Байконура стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-27". Экипаж 73-й экспедиции на МКС отправится в космос на Ракете Победы – в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".
"С Байконура стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-27". Экипаж экспедиции отправится в космос на Ракете Победы – в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", – сказано в публикации.
Пилотируемый корабль отправился на МКС. В экипаже три космонавта: Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонни Ким, добавили в Роскосмосе.
"Ожидаем стыковку к модулю "Причал" в 12:04 оп московскому времени", – сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
В корпорации добавили, что на борту корабля – копия Знамени Победы, которая побывает на орбите и вернется на Землю 20 апреля. Космонавты запишут поздравление с Днем Победы.
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