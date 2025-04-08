https://crimea.ria.ru/20250408/raketa-pobedy-startovala-s-baykonura-1145505992.html

Ракета Победы стартовала с Байконура

Ракета Победы стартовала с Байконура - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Ракета Победы стартовала с Байконура

8 апреля в 08:47 по московскому времени с Байконура стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-27". Экипаж 73-й экспедиции на МКС отправится в космос на Ракете... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T09:28

2025-04-08T09:28

2025-04-08T09:28

роскосмос

космос

новости

80 лет победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. 8 апреля в 08:47 по московскому времени с Байконура стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-27". Экипаж 73-й экспедиции на МКС отправится в космос на Ракете Победы – в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".Пилотируемый корабль отправился на МКС. В экипаже три космонавта: Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонни Ким, добавили в Роскосмосе."Ожидаем стыковку к модулю "Причал" в 12:04 оп московскому времени", – сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.В корпорации добавили, что на борту корабля – копия Знамени Победы, которая побывает на орбите и вернется на Землю 20 апреля. Космонавты запишут поздравление с Днем Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос, новости, 80 лет победы, россия