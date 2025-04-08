https://crimea.ria.ru/20250408/krymskaya-operatsiya-vazhneyshee-nastuplenie-velikoy-otechestvennoy-voyny-1145499332.html

Крымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войны

Крымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войны - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Крымская операция: важнейшее наступление Великой Отечественной войны

8 апреля 1944 года началась Крымская операция – важнейшая стратегическая наступательная операция в Великой Отечественной войне, в которой были задействованы... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T10:21

2025-04-08T10:21

2025-04-08T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. 8 апреля 1944 года началась Крымская операция – важнейшая стратегическая наступательная операция в Великой Отечественной войне, в которой были задействованы войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией.Предпосылки для проведения успешной операции в Крыму были созданы в конце 1943 года - были захвачены небольшие плацдармы на Перекопе, южнее Сиваша и на Керченском полуострове. В результате 17-я немецкая армия была заблокирована с суши. Противник был вынужден распылять силы и средства на все эти направления. Кроме того, инженерные войска Красной армии в сложных погодных условиях буквально сотворили чудо, построив мосты, дамбы и паромы, по которым удалось переправить на плацдарм на южном берегу Сиваша мощную группировку войск.Удар 19-го танкового корпуса на Джанкой вывел советские войска в тыл как Перекопской, так и Керченской группировок немецких войск, рассек группировку и создал условия для ее уничтожения.Параллельно с этим местные партизанские соединения успешно громили тыл противника и срывали организованный отход его частей.В результате ожесточенных боев советские солдаты разгромили войска вермахта и освободили Крымский полуостров. Крымская наступательная операция стала переломным событием в истории Великой Отечественной войны.9 мая 1944 года Красная армия освободила Севастополь, спустя еще три дня наши солдаты полностью уничтожили группировку противника на полуострове. Подробнее – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый учебник истории: что школьники в РФ должны узнать о КрымеРассекречены документы о подготовке войны Запада против СССР в 1940 годуИстория идет по спирали: в ЛНР выставили уникальные документы из Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, история, память, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, 80 лет победы