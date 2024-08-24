https://crimea.ria.ru/20240824/rassekrecheny-dokumenty-o-podgotovke-voyny-zapada-protiv-sssr-v-1940-godu-1139838615.html

Рассекречены документы о подготовке войны Запада против СССР в 1940 году

Рассекречены документы о подготовке войны Запада против СССР в 1940 году - РИА Новости Крым, 24.08.2024

Рассекречены документы о подготовке войны Запада против СССР в 1940 году

Англия и Франция при поддержке союзников решили начать военные действия против СССР, для чего перебрасывают в Финляндию через Эстонию технику и войска, включая... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T11:14

2024-08-24T11:14

2024-08-24T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Англия и Франция при поддержке союзников решили начать военные действия против СССР, для чего перебрасывают в Финляндию через Эстонию технику и войска, включая наемников из США. А также публикуют в своих СМИ материалы, не имеющие отношения к правде, для создания общественного мнение и образа врага из Советского Союза. Такие сведения содержатся в рассекреченных документах Российского государственного военного архива 84-летней давности, опубликованные Президентской библиотекой, их приводит РИА Новости.Из документов следует, что 84 года назад, в 1940-м, Англия, Франция и их союзники из числа стран Запада договорились начать войну против СССР, для чего стали готовиться и предпринимать действия, очень похожие на те, что предпринимают против России в рамках блока НАТО.Не только с Кавказа, но и с севера13 января 1940 года в письме народному комиссару обороны СССР, маршалу Клименту Ворошилову, народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия, ссылаясь на данные разведки, в частности, от резидента НКВД СССР в Париже, сообщает:Это фактически означает, что Лондон и Париж приняли решение воевать и нанести удар по СССР не только с Кавказа, но и с севера. Для этой цели, в частности, решено отправить в Финляндию канадские войска, отмечает Берия.Для достижения поставленных целей Британские острова превратили в базу для подготовки наемников и хаб для их переправки к театру военных действий, следует из другого документа. Англия и Франция активно вербуют наемников, причем не только из своих стран, но и из-за океана, в том числе из США. В Финляндию они отправляются под видом гражданских людей мирных профессий, в том числе медиков.В донесении источник из Эстонии сообщает, что в качестве пункта отправки добровольцев выбрана самая северная точка Эстонии – остров Вайндло в Финском заливе.На севере антисоветский блок западных союзников намеревался атаковать Архангельск и Мурманск, а главной задачей ставил захват Ленинграда (Санкт-Петербург), что, по их мнению, должно было нанести сильный удар СССР, отмечает советская разведка. Цель же на Кавказе – разрушить советские нефтепромыслы, в частности, разбомбив их в Баку.Главная цель блока – добиться значимого ослабления, а в конечном итоге краха Советского Союза, следует из разведданных, вскрывающих решения, принятые на военных советах западных стран."Островитяне" хотят доказать миру, что белое это черноеОдновременно Англия и союзники активно пытаются доказать миру, что сами они против войны, а за войну – СССР.В другом документе рассказывается о создании и подготовке к публикации в Великобритании так называемой "Голубой книги", в основу которой легли фальшивые документы."Книга эта будет состоять из специально подобранных и с фальсифицированных документов, которые должны будут, по мнению "островитян" доказать миру, что в то время как "Англия честно вела переговоры с Советским Союзом и готовилась заключить пакт", большевики все время вели двойную игру и подписанием советско-немецкого договора развязали европейскую войну", – говорится в документе.В субботу, 24 августа, исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО, который был подписан 4 апреля 1949 года. Тогда документ подписали 12 стран, сейчас в альянс входят 32 государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Тень независимости: с чем Украина встречает 33-летие своего существованияНАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против РоссииЛукашенко жестко предупредил НАТО

https://crimea.ria.ru/20240823/mif-o-vine-sssr-pochemu-zapad-demoniziruet-pakt-molotova-ribbentropa-1139819242.html

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история, память, ссср, россия, коллективный запад