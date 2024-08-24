https://crimea.ria.ru/20240824/rassekrecheny-dokumenty-o-podgotovke-voyny-zapada-protiv-sssr-v-1940-godu-1139838615.html
Рассекречены документы о подготовке войны Запада против СССР в 1940 году
Рассекречены документы о подготовке войны Запада против СССР в 1940 году - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Рассекречены документы о подготовке войны Запада против СССР в 1940 году
Англия и Франция при поддержке союзников решили начать военные действия против СССР, для чего перебрасывают в Финляндию через Эстонию технику и войска, включая... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T11:14
2024-08-24T11:14
2024-08-24T11:37
история
память
ссср
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коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Англия и Франция при поддержке союзников решили начать военные действия против СССР, для чего перебрасывают в Финляндию через Эстонию технику и войска, включая наемников из США. А также публикуют в своих СМИ материалы, не имеющие отношения к правде, для создания общественного мнение и образа врага из Советского Союза. Такие сведения содержатся в рассекреченных документах Российского государственного военного архива 84-летней давности, опубликованные Президентской библиотекой, их приводит РИА Новости.Из документов следует, что 84 года назад, в 1940-м, Англия, Франция и их союзники из числа стран Запада договорились начать войну против СССР, для чего стали готовиться и предпринимать действия, очень похожие на те, что предпринимают против России в рамках блока НАТО.Не только с Кавказа, но и с севера13 января 1940 года в письме народному комиссару обороны СССР, маршалу Клименту Ворошилову, народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия, ссылаясь на данные разведки, в частности, от резидента НКВД СССР в Париже, сообщает:Это фактически означает, что Лондон и Париж приняли решение воевать и нанести удар по СССР не только с Кавказа, но и с севера. Для этой цели, в частности, решено отправить в Финляндию канадские войска, отмечает Берия.Для достижения поставленных целей Британские острова превратили в базу для подготовки наемников и хаб для их переправки к театру военных действий, следует из другого документа. Англия и Франция активно вербуют наемников, причем не только из своих стран, но и из-за океана, в том числе из США. В Финляндию они отправляются под видом гражданских людей мирных профессий, в том числе медиков.В донесении источник из Эстонии сообщает, что в качестве пункта отправки добровольцев выбрана самая северная точка Эстонии – остров Вайндло в Финском заливе.На севере антисоветский блок западных союзников намеревался атаковать Архангельск и Мурманск, а главной задачей ставил захват Ленинграда (Санкт-Петербург), что, по их мнению, должно было нанести сильный удар СССР, отмечает советская разведка. Цель же на Кавказе – разрушить советские нефтепромыслы, в частности, разбомбив их в Баку.Главная цель блока – добиться значимого ослабления, а в конечном итоге краха Советского Союза, следует из разведданных, вскрывающих решения, принятые на военных советах западных стран."Островитяне" хотят доказать миру, что белое это черноеОдновременно Англия и союзники активно пытаются доказать миру, что сами они против войны, а за войну – СССР.В другом документе рассказывается о создании и подготовке к публикации в Великобритании так называемой "Голубой книги", в основу которой легли фальшивые документы."Книга эта будет состоять из специально подобранных и с фальсифицированных документов, которые должны будут, по мнению "островитян" доказать миру, что в то время как "Англия честно вела переговоры с Советским Союзом и готовилась заключить пакт", большевики все время вели двойную игру и подписанием советско-немецкого договора развязали европейскую войну", – говорится в документе.В субботу, 24 августа, исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО, который был подписан 4 апреля 1949 года. Тогда документ подписали 12 стран, сейчас в альянс входят 32 государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Тень независимости: с чем Украина встречает 33-летие своего существованияНАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против РоссииЛукашенко жестко предупредил НАТО
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история, память, ссср, россия, коллективный запад
Рассекречены документы о подготовке войны Запада против СССР в 1940 году
Рассекречены архивы о подготовке войны стран Запада против СССР в 1940 году
11:14 24.08.2024 (обновлено: 11:37 24.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Англия и Франция при поддержке союзников решили начать военные действия против СССР, для чего перебрасывают в Финляндию через Эстонию технику и войска, включая наемников из США. А также публикуют в своих СМИ материалы, не имеющие отношения к правде, для создания общественного мнение и образа врага из Советского Союза. Такие сведения содержатся в рассекреченных документах Российского государственного военного архива 84-летней давности, опубликованные Президентской библиотекой, их приводит РИА Новости.
Из документов следует, что 84 года назад, в 1940-м, Англия, Франция и их союзники из числа стран Запада договорились начать войну против СССР, для чего стали готовиться и предпринимать действия, очень похожие на те, что предпринимают против России в рамках блока НАТО.
Не только с Кавказа, но и с севера
13 января 1940 года в письме народному комиссару обороны СССР, маршалу Клименту Ворошилову, народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия, ссылаясь на данные разведки, в частности, от резидента НКВД СССР в Париже, сообщает:
"На последнем заседании высшего военного совета вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР… Для подготовки общественного мнения начата резкая антисоветская кампания во всех газетах… За последние дни из Бордо в Финляндию отправлено: 400 самолетов, 200 танков, и 6 000 обслуживающего персонала", – говорится в документе.
Это фактически означает, что Лондон и Париж приняли решение воевать и нанести удар по СССР не только с Кавказа, но и с севера. Для этой цели, в частности, решено отправить в Финляндию канадские войска, отмечает Берия.
Для достижения поставленных целей Британские острова превратили в базу для подготовки наемников и хаб для их переправки к театру военных действий, следует из другого документа. Англия и Франция активно вербуют наемников, причем не только из своих стран, но и из-за океана, в том числе из США. В Финляндию они отправляются под видом гражданских людей мирных профессий, в том числе медиков.
В донесении источник из Эстонии сообщает, что в качестве пункта отправки добровольцев выбрана самая северная точка Эстонии – остров Вайндло в Финском заливе.
"Переправа через лед производится ночью на санях и лодках. Переправа в Финляндию организуется самими финнами. На днях отправили этим путем в Финляндию 50 добровольцев… Эстонские радиослушатели прилагают все усилия, чтобы слушать финские сообщения… Против местных гарнизонов что-то затевается", – говорится в донесении.
На севере антисоветский блок западных союзников намеревался атаковать Архангельск и Мурманск, а главной задачей ставил захват Ленинграда (Санкт-Петербург), что, по их мнению, должно было нанести сильный удар СССР, отмечает советская разведка. Цель же на Кавказе – разрушить советские нефтепромыслы, в частности, разбомбив их в Баку.
Главная цель блока – добиться значимого ослабления, а в конечном итоге краха Советского Союза, следует из разведданных, вскрывающих решения, принятые на военных советах западных стран.
"Островитяне" хотят доказать миру, что белое это черное
Одновременно Англия и союзники активно пытаются доказать миру, что сами они против войны, а за войну – СССР.
"Все газеты полны статьями о якобы имевших место крупных поражениях Красной Армии в Финляндии, помещается много фотоснимков и используется кинохроника", – пишет Берия Ворошилову.
В другом документе рассказывается о создании и подготовке к публикации в Великобритании так называемой "Голубой книги", в основу которой легли фальшивые документы.
"Книга эта будет состоять из специально подобранных и с фальсифицированных документов, которые должны будут, по мнению "островитян" доказать миру, что в то время как "Англия честно вела переговоры с Советским Союзом и готовилась заключить пакт", большевики все время вели двойную игру и подписанием советско-немецкого договора развязали европейскую войну", – говорится в документе.
В субботу, 24 августа, исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО, который был подписан 4 апреля 1949 года. Тогда документ подписали 12 стран, сейчас в альянс входят 32 государства.
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