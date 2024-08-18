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НАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против России

НАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против России - РИА Новости Крым, 18.08.2024

НАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против России

Страны НАТО разработали и поэтапно применяют специальную доктрину в попытках ослабить Россию. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T08:02

2024-08-18T08:02

2024-08-18T08:02

георгий мурадов

россия

нато

украина

политика

в мире

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Страны НАТО разработали и поэтапно применяют специальную доктрину в попытках ослабить Россию. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ – вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.В частности, по его словам, первым этапом стали акции по уничтожению негативно настроенного к вступлению Украины в НАТО русского населения на прилегающих к нашей стране территориях."Второй этап – естественное вовлечение российского государства в защиту его репрессируемых и подвергаемых геноциду соотечественников на Украине, что стало юридически обязательным после легитимного самоопределения русских юго-востока Украины, признания Российской Федерацией спасающихся от геноцида новых независимых республик и их вступления в состав защищающего их материнского государства. Этот этап был преподнесен Западом как "нападение" России на Украину", – сказал Мурадов.Третий этап, по его словам, состоит уже в прямой агрессии многонациональной наемнической армии НАТО против нашей страны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили планы Зеленского закончить конфликт с РоссиейПочему Африка важна для победы над Западом и достижения целей РоссииЗапад готовится открыть "прибалтийский фронт" против России – мнение

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георгий мурадов, россия, нато, украина, политика, в мире, мнения