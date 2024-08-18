Рейтинг@Mail.ru
НАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против России - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240818/nato-pridumala-doktrinu-krayne-opasnoy-borby-protiv-rossii-1139678626.html
НАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против России
НАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против России - РИА Новости Крым, 18.08.2024
НАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против России
Страны НАТО разработали и поэтапно применяют специальную доктрину в попытках ослабить Россию. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T08:02
2024-08-18T08:02
георгий мурадов
россия
нато
украина
политика
в мире
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137173395_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_a8a7a423f99963768a6127069e1aab20.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Страны НАТО разработали и поэтапно применяют специальную доктрину в попытках ослабить Россию. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ – вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.В частности, по его словам, первым этапом стали акции по уничтожению негативно настроенного к вступлению Украины в НАТО русского населения на прилегающих к нашей стране территориях."Второй этап – естественное вовлечение российского государства в защиту его репрессируемых и подвергаемых геноциду соотечественников на Украине, что стало юридически обязательным после легитимного самоопределения русских юго-востока Украины, признания Российской Федерацией спасающихся от геноцида новых независимых республик и их вступления в состав защищающего их материнского государства. Этот этап был преподнесен Западом как "нападение" России на Украину", – сказал Мурадов.Третий этап, по его словам, состоит уже в прямой агрессии многонациональной наемнической армии НАТО против нашей страны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили планы Зеленского закончить конфликт с РоссиейПочему Африка важна для победы над Западом и достижения целей РоссииЗапад готовится открыть "прибалтийский фронт" против России – мнение
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137173395_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1251ce7c2d2cffa1b4e446daacae0d21.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
георгий мурадов, россия, нато, украина, политика, в мире, мнения
НАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против России

НАТО ведет долгосрочную операцию по ослаблению России за счет Украины – Мурадов

08:02 18.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Страны НАТО разработали и поэтапно применяют специальную доктрину в попытках ослабить Россию. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ – вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

"Перед ВСУ штабами НАТО поставлена конкретная задача ведения войны с нашей страной на основе доктринально отработанных стратегических целей – ослабления и, в конечном итоге, нанесения нам военного и политического поражения. Эта долгосрочная операция НАТО глубоко проработана и разбита на ряд этапов", – сказал Мурадов РИА Новости.

В частности, по его словам, первым этапом стали акции по уничтожению негативно настроенного к вступлению Украины в НАТО русского населения на прилегающих к нашей стране территориях.
"Второй этап – естественное вовлечение российского государства в защиту его репрессируемых и подвергаемых геноциду соотечественников на Украине, что стало юридически обязательным после легитимного самоопределения русских юго-востока Украины, признания Российской Федерацией спасающихся от геноцида новых независимых республик и их вступления в состав защищающего их материнского государства. Этот этап был преподнесен Западом как "нападение" России на Украину", – сказал Мурадов.
Третий этап, по его словам, состоит уже в прямой агрессии многонациональной наемнической армии НАТО против нашей страны.

"Таким образом, речь идет о прямой войне с нами этого западного агрессивного блока, борющегося за сохранение своего мирового господства. Этот крайне опасный новый способ ведения войн должен получить политико-правовую оценку и быть запрещен на международном уровне", – заключил постпред.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму оценили планы Зеленского закончить конфликт с Россией
Почему Африка важна для победы над Западом и достижения целей России
Запад готовится открыть "прибалтийский фронт" против России – мнение
 
Георгий МурадовРоссияНАТОУкраинаПолитикаВ миреМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:11Ален Делон – биография
09:01Умер Ален Делон
08:42В школах Крыма больше нет уборных на улице
08:02НАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против России
07:30Три региона России были атакованы ночью украинскими беспилотниками
07:14Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья
07:03Удары дронов ВСУ по Ростовской области – на промскладах горит дизтопливо
00:01В воскресенье антициклон принесет в Крым жару
00:00Какой сегодня праздник: 18 августа
22:40На Камчатке произошло два сильных землетрясения
21:57Главное за день: 17 августа
21:44При обстреле ДНР ранен ребенок и еще 8 мирных жителей
21:19Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается – МАГАТЭ
21:09"Дядя Юра, мы под обстрелами": история спасения сотен жителей под Суджей
20:39Запрет УПЦ – всеукраинский совет церквей поддержал законопроект
20:12Застрял на "сыпучке": в горах Крыма спасли туриста
19:57Ситуация в приграничье и 12 ATACMS над Крымом: топ новостей недели
19:36В Алуште арендаторов пляжей накажут за многочисленные нарушения
19:12В Севастополе слышна стрельба – в чем причина
18:59Германия может отказаться от поддержки Украины
Лента новостейМолния