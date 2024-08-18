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НАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против России
НАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против России - РИА Новости Крым, 18.08.2024
НАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против России
Страны НАТО разработали и поэтапно применяют специальную доктрину в попытках ослабить Россию. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T08:02
2024-08-18T08:02
2024-08-18T08:02
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Страны НАТО разработали и поэтапно применяют специальную доктрину в попытках ослабить Россию. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ – вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.В частности, по его словам, первым этапом стали акции по уничтожению негативно настроенного к вступлению Украины в НАТО русского населения на прилегающих к нашей стране территориях."Второй этап – естественное вовлечение российского государства в защиту его репрессируемых и подвергаемых геноциду соотечественников на Украине, что стало юридически обязательным после легитимного самоопределения русских юго-востока Украины, признания Российской Федерацией спасающихся от геноцида новых независимых республик и их вступления в состав защищающего их материнского государства. Этот этап был преподнесен Западом как "нападение" России на Украину", – сказал Мурадов.Третий этап, по его словам, состоит уже в прямой агрессии многонациональной наемнической армии НАТО против нашей страны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили планы Зеленского закончить конфликт с РоссиейПочему Африка важна для победы над Западом и достижения целей РоссииЗапад готовится открыть "прибалтийский фронт" против России – мнение
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георгий мурадов, россия, нато, украина, политика, в мире, мнения
НАТО придумала доктрину крайне опасной борьбы против России
НАТО ведет долгосрочную операцию по ослаблению России за счет Украины – Мурадов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Страны НАТО разработали и поэтапно применяют специальную доктрину в попытках ослабить Россию. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ – вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Перед ВСУ штабами НАТО поставлена конкретная задача ведения войны с нашей страной на основе доктринально отработанных стратегических целей – ослабления и, в конечном итоге, нанесения нам военного и политического поражения. Эта долгосрочная операция НАТО глубоко проработана и разбита на ряд этапов", – сказал Мурадов РИА Новости.
В частности, по его словам, первым этапом стали акции по уничтожению негативно настроенного к вступлению Украины в НАТО русского населения на прилегающих к нашей стране территориях.
"Второй этап – естественное вовлечение российского государства в защиту его репрессируемых и подвергаемых геноциду соотечественников на Украине, что стало юридически обязательным после легитимного самоопределения русских юго-востока Украины, признания Российской Федерацией спасающихся от геноцида новых независимых республик и их вступления в состав защищающего их материнского государства. Этот этап был преподнесен Западом как "нападение" России на Украину", – сказал Мурадов.
Третий этап, по его словам, состоит уже в прямой агрессии многонациональной наемнической армии НАТО против нашей страны.
"Таким образом, речь идет о прямой войне с нами этого западного агрессивного блока, борющегося за сохранение своего мирового господства. Этот крайне опасный новый способ ведения войн должен получить политико-правовую оценку и быть запрещен на международном уровне", – заключил постпред.
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