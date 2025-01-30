https://crimea.ria.ru/20250130/krym-bet-rekordy-po-rozhdaemosti-i-brakam-1143796455.html

Крым бьет рекорды по рождаемости и бракам

Крым бьет рекорды по рождаемости и бракам - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Крым бьет рекорды по рождаемости и бракам

по регистрации рождений и браков. Об этом сообщает региональный минюст. РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T11:03

2025-01-30T11:03

2025-01-30T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму зафиксированы рекордные показатели по регистрации рождений и браков. Об этом сообщает региональный минюст.По информации министерства, за неделю родились 374 малыша: 100 в Симферополе, 43 в Симферопольском районе, 30 в Евпатории, 26 в Бахчисарайском район.В указанный период мальчиков родилось больше, чем девочек: 190 и 157 соответственно. Также зарегистрировано рождение пяти двоен – в Симферополе, Симферопольском районе и в Евпатории.Среди редких имен, которые родители давали новорожденным, - Авдей, Рабия, Аниса, Асмина, Юна, Аполлинария, Лучезар, Теодор, Майкл.Также на прошлой неделе в брак вступили 238 пар (неделей ранее их было 125). Больше всего записей актов о браке составлено в Симферополе и Симферопольском районе – 62 и 27 соответственно, в Феодосии зафиксировали 20 официальных браков, в Ялте - 18, а в Евпатории – 16.Самыми возрастными парами минувшей недели стали 72-летний жених и 63-летняя невеста и 70-летний новобрачный со своей 66-летней избранницей.Ранее в минюсте Крыма сообщали, что в Татьянин день в ЗАГСе Симферополя зафиксировали "свадебный бум".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекорд роддома: в Крыму новорожденному вручили серебряную медальБолее 220 тысяч детей появились на свет в Крыму за 10 лет

https://crimea.ria.ru/20250123/zayavleniya-na-rasporyazhenie-matkapitalom-budut-rassmatrivat-vdvoe-bystree-1143593853.html

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