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Крым бьет рекорды по рождаемости и бракам - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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Крым бьет рекорды по рождаемости и бракам
Крым бьет рекорды по рождаемости и бракам - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Крым бьет рекорды по рождаемости и бракам
по регистрации рождений и браков. Об этом сообщает региональный минюст. РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T11:03
2025-01-30T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму зафиксированы рекордные показатели по регистрации рождений и браков. Об этом сообщает региональный минюст.По информации министерства, за неделю родились 374 малыша: 100 в Симферополе, 43 в Симферопольском районе, 30 в Евпатории, 26 в Бахчисарайском район.В указанный период мальчиков родилось больше, чем девочек: 190 и 157 соответственно. Также зарегистрировано рождение пяти двоен – в Симферополе, Симферопольском районе и в Евпатории.Среди редких имен, которые родители давали новорожденным, - Авдей, Рабия, Аниса, Асмина, Юна, Аполлинария, Лучезар, Теодор, Майкл.Также на прошлой неделе в брак вступили 238 пар (неделей ранее их было 125). Больше всего записей актов о браке составлено в Симферополе и Симферопольском районе – 62 и 27 соответственно, в Феодосии зафиксировали 20 официальных браков, в Ялте - 18, а в Евпатории – 16.Самыми возрастными парами минувшей недели стали 72-летний жених и 63-летняя невеста и 70-летний новобрачный со своей 66-летней избранницей.Ранее в минюсте Крыма сообщали, что в Татьянин день в ЗАГСе Симферополя зафиксировали "свадебный бум".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекорд роддома: в Крыму новорожденному вручили серебряную медальБолее 220 тысяч детей появились на свет в Крыму за 10 лет
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семья, минюст крыма, крым, новости крыма, общество
Крым бьет рекорды по рождаемости и бракам

Крым бьет рекорды прошлых лет по рождаемости и заключенным бракам – Минюст

11:03 30.01.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРегистрация брака.
Регистрация брака. - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В Крыму зафиксированы рекордные показатели по регистрации рождений и браков. Об этом сообщает региональный минюст.
"Показатели по регистрации рождений и браков в Республике Крым бьют рекорды минувших лет аналогичных периодов, особенно за прошлую неделю, ведь даже в сравнении с неделей ранее возросло количество новых семейных союзов", - говорится в сообщении.
По информации министерства, за неделю родились 374 малыша: 100 в Симферополе, 43 в Симферопольском районе, 30 в Евпатории, 26 в Бахчисарайском район.
В указанный период мальчиков родилось больше, чем девочек: 190 и 157 соответственно. Также зарегистрировано рождение пяти двоен – в Симферополе, Симферопольском районе и в Евпатории.
Среди редких имен, которые родители давали новорожденным, - Авдей, Рабия, Аниса, Асмина, Юна, Аполлинария, Лучезар, Теодор, Майкл.
Также на прошлой неделе в брак вступили 238 пар (неделей ранее их было 125). Больше всего записей актов о браке составлено в Симферополе и Симферопольском районе – 62 и 27 соответственно, в Феодосии зафиксировали 20 официальных браков, в Ялте - 18, а в Евпатории – 16.
"Средний возраст новобрачных оказался меньше обычного и составил 25 лет. При этом наиболее молодыми супругами были - 19-летний юноша и 18-летняя девушка, 18-летний жених и 19-летняя невеста, 18-летние жених с невестой", - рассказали в пресс-службе.
Самыми возрастными парами минувшей недели стали 72-летний жених и 63-летняя невеста и 70-летний новобрачный со своей 66-летней избранницей.
Ранее в минюсте Крыма сообщали, что в Татьянин день в ЗАГСе Симферополя зафиксировали "свадебный бум".
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