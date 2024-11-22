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Более 220 тысяч детей появились на свет в Крыму за 10 лет
Более 220 тысяч детей появились на свет в Крыму за 10 лет - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Более 220 тысяч детей появились на свет в Крыму за 10 лет
За десять лет в Крыму родились 220 277 детей, следует из данных министерства юстиции республики. РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T13:11
2024-11-22T13:11
2024-11-22T13:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. За десять лет в Крыму родились 220 277 детей, следует из данных министерства юстиции республики.С начала 2024 года на свет появились 13 462 маленьких крымчанина, заключено 10 344 браков, добавили в ведомстве.В минюсте добавили, что за последние три года в регионе наблюдается положительная динамка роста количества зарегистрированных актов о рождении, заключении брака, установлении отцовства."Рекордными по количеству регистраций рождений и заключения браков был 2015 год – 24 300 и 17 417 браков. Также отмечен интересный факт увеличения количества регистрации рождения двоен, всего зарегистрировано 2 346", - добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 годаСтал известен размер материнского капитала в 2025 годуКто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапитала
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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минюст крыма, крым, рождаемость, семья, демография, новости крыма, общество
Более 220 тысяч детей появились на свет в Крыму за 10 лет
В Крыму за 10 лет родились 220 277 детей
13:11 22.11.2024 (обновлено: 13:26 22.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. За десять лет в Крыму родились 220 277 детей, следует из данных министерства юстиции республики.
"За 10-летний период отделами всего зарегистрировано 826 843 актов гражданского состояния, из них о рождении – 220 277, о заключении брака – 149 418", - говорится в сообщении.
С начала 2024 года на свет появились 13 462 маленьких крымчанина, заключено 10 344 браков, добавили в ведомстве.
В минюсте добавили, что за последние три года в регионе наблюдается положительная динамка роста количества зарегистрированных актов о рождении, заключении брака, установлении отцовства.
"Рекордными по количеству регистраций рождений и заключения браков был 2015 год – 24 300 и 17 417 браков. Также отмечен интересный факт увеличения количества регистрации рождения двоен, всего зарегистрировано 2 346", - добавили в ведомстве.
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