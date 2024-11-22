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Более 220 тысяч детей появились на свет в Крыму за 10 лет

Более 220 тысяч детей появились на свет в Крыму за 10 лет - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Более 220 тысяч детей появились на свет в Крыму за 10 лет

За десять лет в Крыму родились 220 277 детей, следует из данных министерства юстиции республики. РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T13:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. За десять лет в Крыму родились 220 277 детей, следует из данных министерства юстиции республики.С начала 2024 года на свет появились 13 462 маленьких крымчанина, заключено 10 344 браков, добавили в ведомстве.В минюсте добавили, что за последние три года в регионе наблюдается положительная динамка роста количества зарегистрированных актов о рождении, заключении брака, установлении отцовства."Рекордными по количеству регистраций рождений и заключения браков был 2015 год – 24 300 и 17 417 браков. Также отмечен интересный факт увеличения количества регистрации рождения двоен, всего зарегистрировано 2 346", - добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 годаСтал известен размер материнского капитала в 2025 годуКто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапитала

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минюст крыма, крым, рождаемость, семья, демография, новости крыма, общество