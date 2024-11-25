https://crimea.ria.ru/20241125/kredity-cherez-gosuslugi--aferisty-nashli-novyy-sposob-obmana-1142106727.html
Кредиты через "Госуслуги" – аферисты нашли новый способ обмана
Кредиты через "Госуслуги" – аферисты нашли новый способ обмана - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Кредиты через "Госуслуги" – аферисты нашли новый способ обмана
Мошенники научились "отбирать" у россиян доступ к сайту Госуслуг, после чего с помощью украденных аккаунтов аферисты оформляют крупные кредиты на имя своих... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T21:31
2024-11-25T21:31
2024-11-25T21:31
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новости
мошенничество
госуслуги
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
деньги
кредит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Мошенники научились "отбирать" у россиян доступ к сайту Госуслуг, после чего с помощью украденных аккаунтов аферисты оформляют крупные кредиты на имя своих жертв. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Далее в телефонном режиме гражданина просят следовать инструкции якобы сотрудника "службы поддержки портала", после чего пользователь теряет доступ к своему аккаунту.Ранее в Центробанке сообщили, что телефонные мошенники также начали использовать новую схему обмана с использованием банковских инструментов. Аферисты звонят жертве, представляются сотрудниками ЦБ и сообщают об атаке на счета, которая может привести к хищению денег. Они предлагают воспользоваться бесплатной услугой "инкассаторов" для перевозки средств в другой банк для временного хранения. Реагировать на подобные звонки или сообщения нельзя, предупреждает регулятор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Почта России" предупредила о новой схеме мошенничестваКурьер мошенников в Крыму похитил 1,4 млн у пенсионеровЖитель Крыма обманул маркетплейс на 13 млн рублей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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россия, новости, мошенничество, госуслуги, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), деньги, кредит
Кредиты через "Госуслуги" – аферисты нашли новый способ обмана
МВД: мошенники отбирают у россиян доступ к "Госуслугам" и оформляют кредиты на их имя