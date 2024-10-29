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Житель Крыма обманул маркетплейс на 13 млн рублей

Житель Крыма обманул маркетплейс на 13 млн рублей - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Житель Крыма обманул маркетплейс на 13 млн рублей

Житель Белогорского района пойдет в колонию за 13-миллионное мошенничество при покупке товаров на маркетплейсе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T21:57

2024-10-29T21:57

2024-10-29T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Житель Белогорского района пойдет в колонию за 13-миллионное мошенничество при покупке товаров на маркетплейсе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, осужденный, воспользовался техническим сбоем на одном из маркетплейсов и получил неоплаченные товары, а сумму, превышающую 13 миллионов рублей.Незаконные действия мужчины выявили и пресекли правоохранители. Суд приговорил злоумышленника к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 130 тысяч рублей.53-летний житель Симферополя ранее также воспользовался сбоем, который произошел в интернет-магазине, и заказал на одном из маркетплейсов цифровую технику на 16 миллионов рублей без фактической оплаты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензопила и айфоны: мошенник в Феодосии научился воровать из интернет-магазинаВ Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаровПьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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