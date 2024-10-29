https://crimea.ria.ru/20241029/zhitel-kryma-obmanul-marketpleys-na-13-mln-rubley-1141452360.html
Житель Крыма обманул маркетплейс на 13 млн рублей
Житель Крыма обманул маркетплейс на 13 млн рублей - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Житель Крыма обманул маркетплейс на 13 млн рублей
Житель Белогорского района пойдет в колонию за 13-миллионное мошенничество при покупке товаров на маркетплейсе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T21:57
2024-10-29T21:57
2024-10-29T21:57
новости
новости крыма
крым
прокуратура республики крым
маркетплейс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123721344_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_874288a6643636ea852fbc1bb2d3cc95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Житель Белогорского района пойдет в колонию за 13-миллионное мошенничество при покупке товаров на маркетплейсе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, осужденный, воспользовался техническим сбоем на одном из маркетплейсов и получил неоплаченные товары, а сумму, превышающую 13 миллионов рублей.Незаконные действия мужчины выявили и пресекли правоохранители. Суд приговорил злоумышленника к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 130 тысяч рублей.53-летний житель Симферополя ранее также воспользовался сбоем, который произошел в интернет-магазине, и заказал на одном из маркетплейсов цифровую технику на 16 миллионов рублей без фактической оплаты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензопила и айфоны: мошенник в Феодосии научился воровать из интернет-магазинаВ Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаровПьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123721344_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_077548e0caca8ecc04f82be27d88c40d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма, крым, прокуратура республики крым, маркетплейс
Житель Крыма обманул маркетплейс на 13 млн рублей
Прокуратура: житель Крыма пойдет в колонию за многомилионный обман маркетплейса