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Житель Крыма обманул маркетплейс на 13 млн рублей - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Житель Крыма обманул маркетплейс на 13 млн рублей
Житель Крыма обманул маркетплейс на 13 млн рублей - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Житель Крыма обманул маркетплейс на 13 млн рублей
Житель Белогорского района пойдет в колонию за 13-миллионное мошенничество при покупке товаров на маркетплейсе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T21:57
2024-10-29T21:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Житель Белогорского района пойдет в колонию за 13-миллионное мошенничество при покупке товаров на маркетплейсе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, осужденный, воспользовался техническим сбоем на одном из маркетплейсов и получил неоплаченные товары, а сумму, превышающую 13 миллионов рублей.Незаконные действия мужчины выявили и пресекли правоохранители. Суд приговорил злоумышленника к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 130 тысяч рублей.53-летний житель Симферополя ранее также воспользовался сбоем, который произошел в интернет-магазине, и заказал на одном из маркетплейсов цифровую технику на 16 миллионов рублей без фактической оплаты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензопила и айфоны: мошенник в Феодосии научился воровать из интернет-магазинаВ Крыму недовольный покупатель ограбил пункт выдачи товаровПьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок
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РИА Новости Крым
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96
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новости, новости крыма, крым, прокуратура республики крым, маркетплейс
Житель Крыма обманул маркетплейс на 13 млн рублей

Прокуратура: житель Крыма пойдет в колонию за многомилионный обман маркетплейса

21:57 29.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина с мобильным телефоном
Мужчина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Житель Белогорского района пойдет в колонию за 13-миллионное мошенничество при покупке товаров на маркетплейсе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, осужденный, воспользовался техническим сбоем на одном из маркетплейсов и получил неоплаченные товары, а сумму, превышающую 13 миллионов рублей.

"Заказав в очередной раз товары на сумму более 920 тысяч рублей, завладеть ими мужчина не смог ввиду устранения технического сбоя", - сказано в сообщении.

Незаконные действия мужчины выявили и пресекли правоохранители. Суд приговорил злоумышленника к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 130 тысяч рублей.
53-летний житель Симферополя ранее также воспользовался сбоем, который произошел в интернет-магазине, и заказал на одном из маркетплейсов цифровую технику на 16 миллионов рублей без фактической оплаты.
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