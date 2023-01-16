https://crimea.ria.ru/20230116/pyanaya-kerchanka-zaminirovala-magazin-i-poluchila-srok-1126411456.html

Пьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок

Пьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Пьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок

48-летняя жительница Керчи получила срок за ложное телефонное сообщение о минировании магазина. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда. РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T12:23

2023-01-16T12:23

2023-01-16T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. 48-летняя жительница Керчи получила срок за ложное телефонное сообщение о минировании магазина. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.Отмечается, что инцидент произошел в августе 2022 года. Женщина в состоянии алкогольного опьянения зашла за покупками в магазин и попросила карту клиента с контактами торговой точки. Магазин приостановил работу, а полицейские провели осмотр помещения и другие необходимые мероприятия. Взрывчатки и других подозрительных предметов не нашли, автора сообщения установили. Теперь суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на полтора года с испытательным сроком в один год.Сообщения о ложных "минированиях" социальных объектов в Крыму поступают регулярно. В понедельник, 16 января, из-за сообщения об угрозе минирования, которое поступило в администрацию Бахчисарая, были эвакуированы все школы города.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы Бахчисарая экстренно эвакуируют из-за письмаЧисло сообщений о ложных терактах в РФ выросло в 8 раз с начала СВО – МВДВ Феодосии и Керчи "заминировали" сады, школы, больницы и здания мэрий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, крым, закон и право, происшествия, керченский городской суд, новости крыма, общество