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Пьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Пьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок
Пьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Пьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок
48-летняя жительница Керчи получила срок за ложное телефонное сообщение о минировании магазина. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T12:23
2023-01-16T12:26
керчь
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закон и право
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. 48-летняя жительница Керчи получила срок за ложное телефонное сообщение о минировании магазина. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.Отмечается, что инцидент произошел в августе 2022 года. Женщина в состоянии алкогольного опьянения зашла за покупками в магазин и попросила карту клиента с контактами торговой точки. Магазин приостановил работу, а полицейские провели осмотр помещения и другие необходимые мероприятия. Взрывчатки и других подозрительных предметов не нашли, автора сообщения установили. Теперь суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на полтора года с испытательным сроком в один год.Сообщения о ложных "минированиях" социальных объектов в Крыму поступают регулярно. В понедельник, 16 января, из-за сообщения об угрозе минирования, которое поступило в администрацию Бахчисарая, были эвакуированы все школы города.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы Бахчисарая экстренно эвакуируют из-за письмаЧисло сообщений о ложных терактах в РФ выросло в 8 раз с начала СВО – МВДВ Феодосии и Керчи "заминировали" сады, школы, больницы и здания мэрий
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РИА Новости Крым
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керчь, крым, закон и право, происшествия, керченский городской суд, новости крыма, общество
Пьяная керчанка "заминировала" магазин и получила срок

Керчанка получила срок за ложный звонок о минировании магазина

12:23 16.01.2023 (обновлено: 12:26 16.01.2023)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. 48-летняя жительница Керчи получила срок за ложное телефонное сообщение о минировании магазина. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.
Отмечается, что инцидент произошел в августе 2022 года. Женщина в состоянии алкогольного опьянения зашла за покупками в магазин и попросила карту клиента с контактами торговой точки.
"После чего, расплатившись за покупку, сказала продавцу: "Берегите себя". Далее, выйдя из магазина, по дороге домой со своего мобильного телефона позвонила на номер старшего продавца магазина, в котором до этого совершила покупку, и передала последнему заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, сказав: "Есть информация, что в вашем магазине бомба", - уточняется в релизе.
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В пять муниципалитетов Крыма поступили сообщения о минировании
Магазин приостановил работу, а полицейские провели осмотр помещения и другие необходимые мероприятия. Взрывчатки и других подозрительных предметов не нашли, автора сообщения установили. Теперь суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на полтора года с испытательным сроком в один год.
Сообщения о ложных "минированиях" социальных объектов в Крыму поступают регулярно. В понедельник, 16 января, из-за сообщения об угрозе минирования, которое поступило в администрацию Бахчисарая, были эвакуированы все школы города.
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