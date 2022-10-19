https://crimea.ria.ru/20221019/chislo-soobscheniy-o-lozhnykh-teraktakh-v-rf-vyroslo-v-8-raz-s-nachala-svo--mvd-1124972803.html

Число сообщений о ложных терактах в РФ выросло в 8 раз с начала СВО – МВД

Число сообщений о ложных терактах в РФ выросло в 8 раз с начала СВО – МВД - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Число сообщений о ложных терактах в РФ выросло в 8 раз с начала СВО – МВД

С начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в 8 раз. Об этом,... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T11:22

2022-10-19T11:22

2022-10-19T11:22

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. С начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в 8 раз. Об этом, выступая в Госдуме, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.Он отметил, что "резкий скачок наблюдался с начала специальной военной операции".В Крыму от неизвестных регулярно приходят сообщения о якобы готовящихся терактах в различных социальных учреждениях, школах и вузах, в частности об их "минировании".С начала учебного об эвакуации учеников из зданий образовательных организаций в связи с поступившими сигналами о минировании сообщалось 13 раз. Только за три дня текущей недели это произошло трижды.В последний раз о проверке силовиков и эвакуации школьников сообщили утром 19 октября в Керчи.

https://crimea.ria.ru/20221017/vse-sudy-kryma-evakuirovany-1124928510.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)