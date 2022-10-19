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Число сообщений о ложных терактах в РФ выросло в 8 раз с начала СВО – МВД - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Число сообщений о ложных терактах в РФ выросло в 8 раз с начала СВО – МВД
Число сообщений о ложных терактах в РФ выросло в 8 раз с начала СВО – МВД - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Число сообщений о ложных терактах в РФ выросло в 8 раз с начала СВО – МВД
С начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в 8 раз. Об этом,... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T11:22
2022-10-19T11:22
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. С начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в 8 раз. Об этом, выступая в Госдуме, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.Он отметил, что "резкий скачок наблюдался с начала специальной военной операции".В Крыму от неизвестных регулярно приходят сообщения о якобы готовящихся терактах в различных социальных учреждениях, школах и вузах, в частности об их "минировании".С начала учебного об эвакуации учеников из зданий образовательных организаций в связи с поступившими сигналами о минировании сообщалось 13 раз. Только за три дня текущей недели это произошло трижды.В последний раз о проверке силовиков и эвакуации школьников сообщили утром 19 октября в Керчи.
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происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)
Число сообщений о ложных терактах в РФ выросло в 8 раз с начала СВО – МВД

МВД: с начала спецоперации число ложных сообщений о готовящихся терактах выросло в 8 раз

11:22 19.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование симферопольской школы №14
Минирование симферопольской школы №14 - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. С начала специальной операции в России фиксируется резкий скачок числа ложных сообщений о готовящихся терактах – их количество выросло в 8 раз. Об этом, выступая в Госдуме, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"В текущем году значительно – в восемь раз возросло число заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма", – сказал Колокольцев.
Он отметил, что "резкий скачок наблюдался с начала специальной военной операции".
В Крыму от неизвестных регулярно приходят сообщения о якобы готовящихся терактах в различных социальных учреждениях, школах и вузах, в частности об их "минировании".
С начала учебного об эвакуации учеников из зданий образовательных организаций в связи с поступившими сигналами о минировании сообщалось 13 раз. Только за три дня текущей недели это произошло трижды.
В последний раз о проверке силовиков и эвакуации школьников сообщили утром 19 октября в Керчи.
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