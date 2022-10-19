https://crimea.ria.ru/20221019/v-kerchi-snova-evakuatsiya-iz-za-zvonkov-o-minirovanii-1124968979.html

В Керчи снова эвакуация из-за звонков о минировании

В Керчи снова эвакуация из-за звонков о минировании - РИА Новости Крым, 19.10.2022

В Керчи снова эвакуация из-за звонков о минировании

В Керчи силовики проверяют очередные сообщения о минировании школ и детских садов. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе керченского... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T09:27

2022-10-19T09:27

2022-10-19T09:39

керчь

происшествия

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт РИА Новости Крым. В Керчи силовики проверяют очередные сообщения о минировании школ и детских садов. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе керченского городского совета.Аналогичные сигналы регулярно поступают в различные организации Крыма.Кроме того, в Керчи эвакуируют промышленные предприятия и храмы, звонки о минировании всех объектов поступили в 8.45, подтвердили в пресс-службе.12 октября глава республики Сергей Аксенов анонсировал возможный перевод образовательных учреждений на дистанционный формат, однако на следующий день в ходе внеочередного заседания Антитеррористической комиссии было принято решение о продолжении учебного процесса в штатном режиме.

https://crimea.ria.ru/20221012/shkoly-kryma-mogut-perevesti-na-distant-iz-za-lozhnykh-zvonkov-o-minirovanii-1124843013.html

керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, происшествия, крым, безопасность республики крым и севастополя