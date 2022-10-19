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В Керчи снова эвакуация из-за звонков о минировании - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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В Керчи снова эвакуация из-за звонков о минировании
В Керчи снова эвакуация из-за звонков о минировании - РИА Новости Крым, 19.10.2022
В Керчи снова эвакуация из-за звонков о минировании
В Керчи силовики проверяют очередные сообщения о минировании школ и детских садов. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе керченского... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T09:27
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керчь
происшествия
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт РИА Новости Крым. В Керчи силовики проверяют очередные сообщения о минировании школ и детских садов. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе керченского городского совета.Аналогичные сигналы регулярно поступают в различные организации Крыма.Кроме того, в Керчи эвакуируют промышленные предприятия и храмы, звонки о минировании всех объектов поступили в 8.45, подтвердили в пресс-службе.12 октября глава республики Сергей Аксенов анонсировал возможный перевод образовательных учреждений на дистанционный формат, однако на следующий день в ходе внеочередного заседания Антитеррористической комиссии было принято решение о продолжении учебного процесса в штатном режиме.
https://crimea.ria.ru/20221012/shkoly-kryma-mogut-perevesti-na-distant-iz-za-lozhnykh-zvonkov-o-minirovanii-1124843013.html
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РИА Новости Крым
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керчь, происшествия, крым, безопасность республики крым и севастополя
В Керчи снова эвакуация из-за звонков о минировании

В образовательных учреждениях Керчи эвакуация из-за сигналов о минировании

09:27 19.10.2022 (обновлено: 09:39 19.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт РИА Новости Крым. В Керчи силовики проверяют очередные сообщения о минировании школ и детских садов. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе керченского городского совета.

"Сегодня утром поступил сигнал о минировании во все образовательные учреждения города - школы и детсады. Проводится эвакуация, на месте работают специалисты специализированных служб", - сообщили в горсовете.

Аналогичные сигналы регулярно поступают в различные организации Крыма.
Кроме того, в Керчи эвакуируют промышленные предприятия и храмы, звонки о минировании всех объектов поступили в 8.45, подтвердили в пресс-службе.
12 октября глава республики Сергей Аксенов анонсировал возможный перевод образовательных учреждений на дистанционный формат, однако на следующий день в ходе внеочередного заседания Антитеррористической комиссии было принято решение о продолжении учебного процесса в штатном режиме.
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КерчьПроисшествияКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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