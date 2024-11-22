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Бесплатная юридическая помощь: кто имеет на нее право и как получить

Бесплатная юридическая помощь: кто имеет на нее право и как получить - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Бесплатная юридическая помощь: кто имеет на нее право и как получить

В России ряд категорий граждан могут получить бесплатную юридическую помощь, и этот список может быть расширен после принятия соответствующего закона. Об этом... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T11:27

2024-11-22T11:27

2024-11-22T12:33

минюст крыма

россия

сергей аксенов

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бесплатная юридическая помощь

государственная дума рф

многодетная семья

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В России ряд категорий граждан могут получить бесплатную юридическую помощь, и этот список может быть расширен после принятия соответствующего закона. Об этом сообщает Госдума РФ в своем Telegram-канале.В законопроекте также отражено право на получение бесплатного сопровождения адвоката при рассмотрении в суде дел об установлении отцовства.В законодательном органе уточняют, что на данный момент право на бесплатную юридическую помощь имеют люди с доходом ниже прожиточного минимума, инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, дети-сироты, попечители и усыновители, участники СВО и члены их семей, недееспособные граждане и их попечители, пострадавшие в результате ЧС и их близкие родственники.Все эти категории граждан могут обратиться за правовым консультированием, помощью в составлении заявлений и жалоб, за представлением интересов в судах и госорганах.Дополнительные случаи могут регулироваться законами субъектов РФ, отмечают в законодательном органе.Бесплатная юридическая помощь в КрымуГлава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале напомнил, что существует государственная система бесплатной юридической помощи. Оказывают ее адвокаты, нотариусы, исполнительные органы и Уполномоченный по правам человека Республики Крым.Также Сергей Аксенов уточнил, что в здании минюста республики каждую среду адвокаты ведут прием граждан льготных категорий. Проводятся и Единые дни оказания бесплатной юридической помощи. В этом году прошли четыре таких дня, по итогу которых помощь получили 897 человек.Участников специальной военной операции и членов их семей ежедневно принимают на базе филиала Государственного фонда "Защитники Отечества".По его информации, рассмотрены вопросы, которые касаются льгот, компенсаций, предоставления мер социальной поддержки, земельных участков, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.Кроме того, минюсту передан спецавтомобиль для организации выездных пунктов оказания бесплатной юридической помощи в удаленных районах Крыма. Он оборудован техническими средствами для маломобильных групп населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участникам СВО могут списать долги по кредитам до 10 миллионов рублейВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветеранаБойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минюст крыма, россия, сергей аксенов, общество, бесплатная юридическая помощь, государственная дума рф, многодетная семья