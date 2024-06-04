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В Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана
В Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана - РИА Новости Крым, 04.06.2024
В Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана
В Крыму участники спецоперации, которые еще не успели оформить удостоверение ветерана боевых действий, могут рассчитывать на все меры поддержки, предусмотренные РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T15:29
2024-06-04T15:29
2024-06-04T15:50
крым
ветераны сво
общество
льгота
министерство труда и соцзащиты крыма
соцзащита
данил стадник
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму участники спецоперации, которые еще не успели оформить удостоверение ветерана боевых действий, могут рассчитывать на все меры поддержки, предусмотренные законом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра труда и социальной защиты республики Данил Стадник.По его словам, ветераны боевых действий получают полный спектр мер поддержки, которые предусмотрены федеральным законом "О ветеранах". Кроме того, в Крыму есть и региональные выплаты. "Если человек заключил контракт о прохождении военной службы или об участии в добровольческом формировании, а также был мобилизован, ему предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч. В случае ранения выплачивается от ста до двухсот тысяч рублей, а в случае гибели участника СВО его семья получает миллион", - перечислил Стадник.Ветераны также могут пользоваться льготами при оплате услуг ЖКХ, которые оформляются без заявления, если в профильном министерстве есть необходимые документы. А вот для получения выплат нужно писать заявление. Его можно лично подать в министерство труда и соцзащиты либо отправить по почте, или же подать через командование воинской части.Ранее сообщалось, что в Крыму члены семей участников специальной военной операции и участников боевых действий получат скидку в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий законопроект принял в первом и втором чтениях парламент республики. Участники спецоперации из Севастополя, заключившие контракты на военную службу в других регионах страны, получат севастопольские льготы. Поправки в соответствующий местный закон приняты в феврале на сессии Законодательного собрания города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой заявил, что выполнение задач на линии фронта – это первоочередные задачи, но участники СВО должны чувствовать поддержку государства, это не менее важно.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявленияПутин пообещал поддержку фонда "Защитники Отечества" бойцам ЧВКВ Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье
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РИА Новости Крым
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крым, ветераны сво, общество, льгота, министерство труда и соцзащиты крыма, соцзащита, данил стадник, новости крыма, видео
В Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана
В Крыму участники СВО могут получить меры поддержки без удостоверения ветерана
15:29 04.06.2024 (обновлено: 15:50 04.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму участники спецоперации, которые еще не успели оформить удостоверение ветерана боевых действий, могут рассчитывать на все меры поддержки, предусмотренные законом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра труда и социальной защиты республики Данил Стадник.
"Чтобы ускорить этот процесс, в республиканском законодательстве прописано, что еще до получения удостоверения ветерана боевых действий человек может обратиться с заявлением, и мы предоставляем меры поддержки", - рассказал он.
По его словам, ветераны боевых действий получают полный спектр мер поддержки, которые предусмотрены федеральным законом "О ветеранах". Кроме того, в Крыму есть и региональные выплаты.
"Если человек заключил контракт о прохождении военной службы или об участии в добровольческом формировании, а также был мобилизован, ему предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч. В случае ранения выплачивается от ста до двухсот тысяч рублей, а в случае гибели участника СВО его семья получает миллион", - перечислил Стадник.
Ветераны также могут пользоваться льготами при оплате услуг ЖКХ, которые оформляются без заявления, если в профильном министерстве есть необходимые документы.
А вот для получения выплат нужно писать заявление. Его можно лично подать в министерство труда и соцзащиты либо отправить по почте, или же подать через командование воинской части.
"Форма заявления есть в интернете. К нему необходимо приложить копию паспорта. Также важно указать, в какой воинской части человек служил, чтобы мы сделали запрос, или же приложить заверенные копии приказов", - рассказал Стадник. И добавил, что все это можно делать по доверенности.
Ранее сообщалось
, что в Крыму члены семей участников специальной военной операции и участников боевых действий получат скидку в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий законопроект принял в первом и втором чтениях парламент республики.
Участники спецоперации из Севастополя, заключившие контракты на военную службу в других регионах страны, получат севастопольские льготы
. Поправки в соответствующий местный закон приняты в феврале на сессии Законодательного собрания города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой заявил
, что выполнение задач на линии фронта – это первоочередные задачи, но участники СВО должны чувствовать поддержку государства, это не менее важно.
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