https://crimea.ria.ru/20240604/v-krymu-uchastniki-svo-mogut-poluchit-lgoty-bez-udostovereniya-veterana-1137843162.html

В Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана

В Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана - РИА Новости Крым, 04.06.2024

В Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветерана

В Крыму участники спецоперации, которые еще не успели оформить удостоверение ветерана боевых действий, могут рассчитывать на все меры поддержки, предусмотренные РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T15:29

2024-06-04T15:29

2024-06-04T15:50

крым

ветераны сво

общество

льгота

министерство труда и соцзащиты крыма

соцзащита

данил стадник

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму участники спецоперации, которые еще не успели оформить удостоверение ветерана боевых действий, могут рассчитывать на все меры поддержки, предусмотренные законом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра труда и социальной защиты республики Данил Стадник.По его словам, ветераны боевых действий получают полный спектр мер поддержки, которые предусмотрены федеральным законом "О ветеранах". Кроме того, в Крыму есть и региональные выплаты. "Если человек заключил контракт о прохождении военной службы или об участии в добровольческом формировании, а также был мобилизован, ему предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч. В случае ранения выплачивается от ста до двухсот тысяч рублей, а в случае гибели участника СВО его семья получает миллион", - перечислил Стадник.Ветераны также могут пользоваться льготами при оплате услуг ЖКХ, которые оформляются без заявления, если в профильном министерстве есть необходимые документы. А вот для получения выплат нужно писать заявление. Его можно лично подать в министерство труда и соцзащиты либо отправить по почте, или же подать через командование воинской части.Ранее сообщалось, что в Крыму члены семей участников специальной военной операции и участников боевых действий получат скидку в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий законопроект принял в первом и втором чтениях парламент республики. Участники спецоперации из Севастополя, заключившие контракты на военную службу в других регионах страны, получат севастопольские льготы. Поправки в соответствующий местный закон приняты в феврале на сессии Законодательного собрания города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой заявил, что выполнение задач на линии фронта – это первоочередные задачи, но участники СВО должны чувствовать поддержку государства, это не менее важно.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявленияПутин пообещал поддержку фонда "Защитники Отечества" бойцам ЧВКВ Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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