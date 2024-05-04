https://crimea.ria.ru/20240504/v-krymu-8-veteranov-svo-s-invalidnostyu-khotyat-adaptirovat-svoe-zhile-1137025784.html

В Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье

В Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье - РИА Новости Крым, 04.05.2024

В Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жилье

В крымское отделение фонда "Защитники Отечества" поступило восемь заявок на участие в программе по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью. Об это в... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T07:02

2024-05-04T07:02

2024-05-04T07:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В крымское отделение фонда "Защитники Отечества" поступило восемь заявок на участие в программе по адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью. Об это в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального отделения Владимир Трегуб.И добавил, что уже проведено восемь обследований жилых помещений. Когда заявки будут согласованы и контракты с Москвой заключены - начнется адаптация жилых помещений.Фонд "Защитники Отечества" помогает ветеранам СВО с инвалидностью адаптировать жилье. По всей стране в программе уже участвуют 500 героев. Работа ведется только с демобилизованными гражданами.Сбор заявок ведется во всех филиалах фонда. Специальная комиссия выезжает в дома ветеранов СВО, выясняет потребности на месте.По словам Трегуба, работа по сбору заявок на адаптацию жилья участников СВО, получивших инвалидность, ведется на постоянной основе. Ведь кто-то из ветеранов СВО с инвалидностью сейчас еще находится на лечении, кто-то занимается оформлением документов, кто-то еще не получил удостоверение ветерана боевых действий, а кто-то еще не демобилизовался.Адаптация жилого помещения подразумевает замену дверных проемов, реконструкцию санузла, установку системы "Умный дом". Кроме того, возможно приобретение специализированной кухонной мебели, пояснил он.Фонд "Защитники Отечества расположен в центре Симферополя, по улице Долгоруковская, 3, в бывшем здании Пенсионного фонда РК. График работы – с 9 до 18, перерыв на обед с 13 до 14 часов.В марте руководитель регионального отделения госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб сообщал, что в Крыму за девять месяцев работы госфонда решены порядка 26 тысяч вопросов, поступило 29 тысяч обращений.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в КрымуКак получить протезы участнику СВО: дорожная картаРаздел для ветеранов СВО и семей погибших бойцов появился на госуслугахВ Крыму участников СВО учат проводить уроки мужества и вести бизнес

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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