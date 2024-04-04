https://crimea.ria.ru/20240404/razdel-dlya-veteranov-svo-i-semey-pogibshikh-boytsov-poyavilsya-na-gosuslugakh-1136269126.html

Раздел для ветеранов СВО и семей погибших бойцов появился на госуслугах

Раздел для ветеранов СВО и семей погибших бойцов появился на госуслугах - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Раздел для ветеранов СВО и семей погибших бойцов появился на госуслугах

Новый раздел, в котором собрана вся информация о льготах для ветеранов спецоперации и членов семей погибших бойцов, появился на портале госуслуг. Об этом... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T08:39

2024-04-04T08:39

2024-04-04T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Новый раздел, в котором собрана вся информация о льготах для ветеранов спецоперации и членов семей погибших бойцов, появился на портале госуслуг. Об этом сообщили в Минцифры.Кроме того, совместно с фондом "Защитники Отечества" Минцифры запустило чат-бот, который встроен в цифрового помощника портала — "Робота Макса". Он может рассказать какие льготы полагаются ветеранам боевых действий, как получить бесплатные лекарства, психологическую и паллиативную помощь, пройти реабилитацию или оформить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий.Накануне президент России Владимир Путин поддержал предложение главы фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой обеспечить ветеранов спецоперации на Украине, потерявших обе ноги, транспортом на ручном управлении.Фонд "Защитники Отечества" за 10 месяцев обработал более 900 тысяч заявок. В начале февраля полномочия фонда "Защитники Отечества" были расширены – он стал контролировать начисление различных льгот ветеранам спецоперации на Украине и членам их семей. С начала своей работы в июне 2023 года фонд "Защитники Отечества" принял решение по обращениям более 780 тыс. граждан.В Крыму за девять месяцев работы госфонда решено порядка 26 тысяч вопросов, а всего поступило 29 тысяч обращений, рассказал руководитель регионального отделения "Защитников Отечества" Владимир Трегуб.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в КрымуПолучить статус ветерана боевых действий в РФ стало прощеНовые льготы участникам СВО: президент дал поручение Кабмину

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минцифры рф, ветераны сво, помощь бойцам сво, соцзащита, общество, госуслуги, новости