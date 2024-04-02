https://crimea.ria.ru/20240402/glava-fonda-zaschitniki-otechestva-dolozhila-putinu-ob-itogakh-raboty-za-god-1136241660.html

Глава фонда "Защитники Отечества" доложила Путину об итогах работы за год

Глава фонда "Защитники Отечества" доложила Путину об итогах работы за год - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Глава фонда "Защитники Отечества" доложила Путину об итогах работы за год

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой обеспечить ветеранов спецоперации на Украине, потерявших... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T21:21

2024-04-02T21:21

2024-04-02T21:22

владимир путин (политик)

новости

новости сво

герои сво

государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"

анна цивилева

фонд "защитники отечества"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136241471_157:0:1528:771_1920x0_80_0_0_d721077cf733d7576d3d11873e594667.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой обеспечить ветеранов спецоперации на Украине, потерявших обе ноги, транспортом на ручном управлении. Об этом шла речь в ее докладе президенту.Фонд "Защитники Отечества" был создан ровно год назад, и за 10 месяцев работы обработал уже более 900 тысяч заявок.В начале февраля полномочия фонда "Защитники Отечества" были расширены – он стал контролировать начисление различных льгот ветеранам спецоперации на Украине и членам их семей. С начала своей работы в июне 2023 года фонд "Защитники Отечества" принял решение по обращениям более 780 тыс. граждан, ответила Анна Цивилева."За 10 месяцев работы Государственного фонда, с 1 июня, нами получено огромное количество обращений. На сегодняшний день это 910 тысяч обращений, то есть мы приближаемся к миллиону. И понимаем, что качество работы фонда - это то, насколько мы оперативно сумели решить эти обращения. Вот 780 тыс. уже решенных обращений из этого количества", - сказала она.Удостоверения ветеранов СВО за это время получили уже 12 тысяч добровольцев, озвучила Цивилева.В Крыму за девять месяцев работы госфонда решено порядка 26 тысяч вопросов, а всего поступило 29 тысяч обращений, рассказал руководитель регионального отделения "Защитников Отечества" Владимир Трегуб.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в КрымуФонд "Защитники Отечества" – адресная помощь ветеранам СВООтделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, новости сво, герои сво, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", анна цивилева, фонд "защитники отечества"