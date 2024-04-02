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Глава фонда "Защитники Отечества" доложила Путину об итогах работы за год
Глава фонда "Защитники Отечества" доложила Путину об итогах работы за год - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Глава фонда "Защитники Отечества" доложила Путину об итогах работы за год
Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой обеспечить ветеранов спецоперации на Украине, потерявших... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T21:21
2024-04-02T21:21
2024-04-02T21:22
владимир путин (политик)
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фонд "защитники отечества"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой обеспечить ветеранов спецоперации на Украине, потерявших обе ноги, транспортом на ручном управлении. Об этом шла речь в ее докладе президенту.Фонд "Защитники Отечества" был создан ровно год назад, и за 10 месяцев работы обработал уже более 900 тысяч заявок.В начале февраля полномочия фонда "Защитники Отечества" были расширены – он стал контролировать начисление различных льгот ветеранам спецоперации на Украине и членам их семей. С начала своей работы в июне 2023 года фонд "Защитники Отечества" принял решение по обращениям более 780 тыс. граждан, ответила Анна Цивилева."За 10 месяцев работы Государственного фонда, с 1 июня, нами получено огромное количество обращений. На сегодняшний день это 910 тысяч обращений, то есть мы приближаемся к миллиону. И понимаем, что качество работы фонда - это то, насколько мы оперативно сумели решить эти обращения. Вот 780 тыс. уже решенных обращений из этого количества", - сказала она.Удостоверения ветеранов СВО за это время получили уже 12 тысяч добровольцев, озвучила Цивилева.В Крыму за девять месяцев работы госфонда решено порядка 26 тысяч вопросов, а всего поступило 29 тысяч обращений, рассказал руководитель регионального отделения "Защитников Отечества" Владимир Трегуб.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в КрымуФонд "Защитники Отечества" – адресная помощь ветеранам СВООтделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе
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владимир путин (политик), новости, новости сво, герои сво, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", анна цивилева, фонд "защитники отечества"
Глава фонда "Защитники Отечества" доложила Путину об итогах работы за год
Фонд "Защитники Отечества" за год обработал почти тысячу обращений
21:21 02.04.2024 (обновлено: 21:22 02.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой обеспечить ветеранов спецоперации на Украине, потерявших обе ноги, транспортом на ручном управлении. Об этом шла речь в ее докладе президенту.
Фонд "Защитники Отечества" был создан ровно год назад, и за 10 месяцев работы обработал уже более 900 тысяч заявок.
"Завтра исполняется год, как был подписан указ о создании фонда "Защитники Отечества". Работаете вы меньше, совсем недавно были еще внесены и поправки к подписанному год назад указу для того, чтобы сделать вашу работу еще более продуктивной. Что за это время удалось сделать и какие проблемы считаете наиболее важными?" - обратился Путин к главе фонда.
В начале февраля полномочия фонда "Защитники Отечества" были расширены – он стал контролировать начисление различных льгот ветеранам спецоперации на Украине и членам их семей. С начала своей работы в июне 2023 года фонд "Защитники Отечества" принял решение по обращениям более 780 тыс. граждан, ответила Анна Цивилева.
"За 10 месяцев работы Государственного фонда, с 1 июня, нами получено огромное количество обращений. На сегодняшний день это 910 тысяч обращений, то есть мы приближаемся к миллиону. И понимаем, что качество работы фонда - это то, насколько мы оперативно сумели решить эти обращения. Вот 780 тыс. уже решенных обращений из этого количества", - сказала она.
Удостоверения ветеранов СВО за это время получили уже 12 тысяч добровольцев, озвучила Цивилева.
В Крыму за девять месяцев работы госфонда решено порядка 26 тысяч вопросов
, а всего поступило 29 тысяч обращений, рассказал руководитель регионального отделения "Защитников Отечества" Владимир Трегуб.
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