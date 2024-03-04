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Как работает и какие вопросы решает в Крыму фонд "Защитники Отчества"
Как работает и какие вопросы решает в Крыму фонд "Защитники Отчества" - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Как работает и какие вопросы решает в Крыму фонд "Защитники Отчества"
В Крыму за девять месяцев работы госфонда "Защитники Отечества" решены порядка 26 тысяч вопросов, поступило 29 тысяч обращений. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T18:48
2024-03-04T18:48
2024-03-04T19:05
государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"
видео
владимир трегуб
соцзащита
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Крыму за девять месяцев работы госфонда "Защитники Отечества" решены порядка 26 тысяч вопросов, поступило 29 тысяч обращений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального отделения госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Решают тысячи вопросов"За девять месяцев работы фонда к нам поступило уже 29 тысяч обращений. Мы видим увеличение количества обращений, это говорит о доверии к фонду <…> уже порядка 26 тысяч вопросов решены", – сказал Трегуб.Социальные координаторы госфонда находятся во всех муниципальных образованиях региона.И добавил, что в Алуште есть вакансия социального координатора. Приглашаются все желающие. "Самое главное – желание помогать и большое сердце", – сказал Трегуб.По его информации, если специалисты фонда в регионе не могут оперативно решить вопросы, которые поднимаются подопечными, то вопрос поднимается на уровень правительства Республики Крым и там уже рассматривается. Если есть необходимость – вносятся изменения в законодательство. Кроме того, вопросами, которые поднимаются на уровне правительства Российской Федерации, занимается центральный аппарат, выходят постановления правительства, вносятся изменения в указы.Полномочия фонда расширены"Так, недавно были внесены изменения в указ о создании фонда ("Защитники Отечества" – ред.), увеличены полномочия для нашего фонда. В этом году мы начинаем программу адаптации жилых помещений для инвалидов – участников СВО. По Крыму уже проезжаем, и совместно с комиссиями муниципалитетов делаем акты обследований по возможности адаптации жилых помещений", – сообщил Трегуб.Программа адаптации жилых помещений для инвалидов из числа участников СВО предусматривает расширение проемов, ремонт кухни, ванной комнаты, санузлов, оборудование дома программным комплексом "Умный дом", а также ряд других мероприятий.И добавил: единственное условие – участник СВО должен быть демобилизован.Ранее сообщалось, что в Симферополе открыли региональное отделение фонда "Защитники Отечества". Ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военных из Крыма теперь могут получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна.Указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества" президент России Владимир Путин подписал в начале марта прошлого года. Согласно документу, деятельность фонда направлена на организацию помощи и поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022, уволенным с военной службы.Обратившиеся в госфонд "Защитники Отечества" могут получить психологическую помощь – во всех муниципальных образованиях и во всех лечебных учреждениях созданы кабинеты психологической помощи, с которыми взаимодействуют координаторы госфонда. Также здесь ведут консультации представители военного комиссариата Республики Крым, юристы оказывают бесплатную юридическую помощь, координаторы фонда отвечают на вопросы, связанные с переобучением и трудоустройством как самих участников СВО, так и членов их семей, решают вопросы по обеспечению медпрепаратами, которые входят в обязательный перечень и предоставлению санаторно-курортного лечения.Как отметил Трегуб, чаще всего ветераны СВО и члены их семей интересуются имеющимися мерами соцподдержки, поскольку их перечень постоянно дополняется. Также участников СВО интересуют вопросы получения удостоверения ветерана боевых действий и бесплатной юридической помощи, люди хотят знать, куда обратиться за получением земельного участка в Крыму.Фонд "Защитники Отечества расположен в центре Симферополя, по улице Долгоруковская, 3, в бывшем здании Пенсионного фонда РК. График работы – с 9 до 18, перерыв на обед с 13 до 14 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВОКак участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в КрымуКак получить протезы участнику СВО: дорожная карта
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государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", видео, владимир трегуб, соцзащита, ветераны сво, новости крыма, крым, видео
Как работает и какие вопросы решает в Крыму фонд "Защитники Отчества"
Фонд "Защитники Отечества" в Крыму решил 26 тысяч вопросов за 9 месяцев работы
18:48 04.03.2024 (обновлено: 19:05 04.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым.
В Крыму за девять месяцев работы госфонда "Защитники Отечества" решены порядка 26 тысяч вопросов, поступило 29 тысяч обращений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал руководитель регионального отделения госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
Решают тысячи вопросов
"За девять месяцев работы фонда к нам поступило уже 29 тысяч обращений. Мы видим увеличение количества обращений, это говорит о доверии к фонду <…> уже порядка 26 тысяч вопросов решены", – сказал Трегуб.
Социальные координаторы госфонда находятся во всех муниципальных образованиях региона.
"На сегодня у нас уже 53 социальных координатора. В каждом муниципальном образовании – по два, а в Симферополе и в Симферопольском районе – по три человека", – уточнил руководитель госфонда.
И добавил, что в Алуште есть вакансия социального координатора. Приглашаются все желающие. "Самое главное – желание помогать и большое сердце", – сказал Трегуб.
По его информации, если специалисты фонда в регионе не могут оперативно решить вопросы, которые поднимаются подопечными, то вопрос поднимается на уровень правительства Республики Крым и там уже рассматривается. Если есть необходимость – вносятся изменения в законодательство. Кроме того, вопросами, которые поднимаются на уровне правительства Российской Федерации, занимается центральный аппарат, выходят постановления правительства, вносятся изменения в указы.
Полномочия фонда расширены
"Так, недавно были внесены изменения в указ о создании фонда ("Защитники Отечества" – ред.), увеличены полномочия для нашего фонда. В этом году мы начинаем программу адаптации жилых помещений для инвалидов – участников СВО. По Крыму уже проезжаем, и совместно с комиссиями муниципалитетов делаем акты обследований по возможности адаптации жилых помещений", – сообщил Трегуб.
Программа адаптации жилых помещений для инвалидов из числа участников СВО предусматривает расширение проемов, ремонт кухни, ванной комнаты, санузлов, оборудование дома программным комплексом "Умный дом", а также ряд других мероприятий.
"Помимо этого, мы теперь сможем приобретать технические средства: спортивные протезы, которые ранее не предусматривались за счет бюджета РФ – это для ребят, которые получили ранение, связанное с ампутацией конечности, но желают вести активный образ жизни. Они могут воспользоваться этой услугой", – отметил Трегуб.
И добавил: единственное условие – участник СВО должен быть демобилизован.
Ранее сообщалось, что в Симферополе открыли региональное отделение фонда "Защитники Отечества"
. Ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военных из Крыма теперь могут получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна.
Указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества" президент России Владимир Путин подписал
в начале марта прошлого года. Согласно документу, деятельность фонда направлена на организацию помощи и поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022, уволенным с военной службы.
Обратившиеся в госфонд "Защитники Отечества" могут получить психологическую помощь – во всех муниципальных образованиях и во всех лечебных учреждениях созданы кабинеты психологической помощи, с которыми взаимодействуют координаторы госфонда. Также здесь ведут консультации представители военного комиссариата Республики Крым, юристы оказывают бесплатную юридическую помощь, координаторы фонда отвечают на вопросы, связанные с переобучением и трудоустройством как самих участников СВО, так и членов их семей, решают вопросы по обеспечению медпрепаратами, которые входят в обязательный перечень и предоставлению санаторно-курортного лечения.
Как отметил Трегуб, чаще всего ветераны СВО и члены их семей интересуются имеющимися мерами соцподдержки, поскольку их перечень постоянно дополняется. Также участников СВО интересуют вопросы получения удостоверения ветерана боевых действий и бесплатной юридической помощи, люди хотят знать, куда обратиться за получением земельного участка в Крыму.
Фонд "Защитники Отечества расположен в центре Симферополя, по улице Долгоруковская, 3, в бывшем здании Пенсионного фонда РК. График работы – с 9 до 18, перерыв на обед с 13 до 14 часов.
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