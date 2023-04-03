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В России появится фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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В России появится фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
В России появится фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" - РИА Новости Крым, 03.04.2023
В России появится фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании государственного фонда, работа которого будет направлена на поддержку участников СВО, сообщается на... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T10:19
2023-04-03T10:19
владимир путин (политик)
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
общество
государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании государственного фонда, работа которого будет направлена на поддержку участников СВО, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.В документе уточняется, что фонд "Защитники Отечества", будет сформирован "в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность" участников спецоперации и их семей."Деятельность фонда и формирование его имущества осуществляются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации", - уточняется в документе.Учредителем фонда будет правительство РФ.Ранее Владимир Путин предложил создать специальный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой и вниманием, на их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты, подчеркнул президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля участникам СВО в Крыму – названа дата выдачи документовВ Госдуме поддержали национализацию объектов в КрымуЗемлю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, общество, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"
В России появится фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества"

Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО

10:19 03.04.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании государственного фонда, работа которого будет направлена на поддержку участников СВО, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
"Деятельность фонда направлена на организацию помощи и поддержки: ветеранам боевых действий, принимавшим участие (содействовавшим выполнению задач) в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022, уволенным с военной службы (службы, работы)", - говорится в тексте.
В документе уточняется, что фонд "Защитники Отечества", будет сформирован "в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность" участников спецоперации и их семей.
"Деятельность фонда и формирование его имущества осуществляются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации", - уточняется в документе.
Учредителем фонда будет правительство РФ.
Ранее Владимир Путин предложил создать специальный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой и вниманием, на их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты, подчеркнул президент.
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Владимир Путин (политик)СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовостиОбществоГосударственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
 
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