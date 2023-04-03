https://crimea.ria.ru/20230403/v-rossii-poyavitsya-fond-podderzhki-uchastnikov-svo-zaschitniki-otechestva-1127939863.html

В России появится фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества"

В России появится фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" - РИА Новости Крым, 03.04.2023

В России появится фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества"

Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании государственного фонда, работа которого будет направлена на поддержку участников СВО, сообщается на... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T10:19

2023-04-03T10:19

2023-04-03T10:19

владимир путин (политик)

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

общество

государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании государственного фонда, работа которого будет направлена на поддержку участников СВО, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.В документе уточняется, что фонд "Защитники Отечества", будет сформирован "в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность" участников спецоперации и их семей."Деятельность фонда и формирование его имущества осуществляются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации", - уточняется в документе.Учредителем фонда будет правительство РФ.Ранее Владимир Путин предложил создать специальный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой и вниманием, на их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты, подчеркнул президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля участникам СВО в Крыму – названа дата выдачи документовВ Госдуме поддержали национализацию объектов в КрымуЗемлю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, общество, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"