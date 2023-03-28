https://crimea.ria.ru/20230328/zemlya-uchastnikam-svo-v-krymu--nazvana-data-vydachi-dokumentov-1127812171.html

Земля участникам СВО в Крыму – названа дата выдачи документов

Земля участникам СВО в Крыму – названа дата выдачи документов - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Земля участникам СВО в Крыму – названа дата выдачи документов

Документы на получение земли участникам СВО в Крыму начнут выдавать 7 апреля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T12:54

2023-03-28T12:54

2023-03-28T12:54

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сво

анна анюхина

сергей аксенов

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Документы на получение земли участникам СВО в Крыму начнут выдавать 7 апреля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов заверил, что участки будут равные по цене и оснащению. Под выдачу предусмотрены прибрежные районы западного Крыма."Земельные участки будут равными по стоимости и обеспечены необходимой инфраструктурой. Коммуникации и инженерные сети подведут планомерно, работа в этом направлении уже ведется. Напомню, что наделы будут расположены вблизи моря на западном берегу Крыма", - добавил он.Участки для военнослужащих СВО в КрымуПрезидент России Владимир Путин в конце прошлого года рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Согласно закону, для получения участков в Крыму ветераны и инвалиды СВО должны иметь постоянную регистрацию на территории республики по состоянию на 24 февраля 2022 года.Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное бесплатное получение земельных участков. В случае гибели землю могут получить члены их семей.Глава Крыма Сергей Аксенов поручил с апреля начать фактическую выдачу земельных участков участникам специальной военной операции. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.Как и кому будут предоставлять участкиЗемельные участки для участников специальной военной операции и их семей в Крыму предоставят в Сакском и Черноморском районах республики, сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина. Площадь такого участка будет не менее 6 соток, кроме того, предусмотрят возможность возведения жилого дома. Кроме того, в проекты планировки включат места размещения социальных объектов и мест общего пользования.Земельные участки крымчанам будут распределяться автоматически с учетом времени постановки в очередь. В случае гибели участника СВО право на получение земельного участка переходит его родственникам. Право первой очереди предоставляется супруге, второй – детям, третьей – родителям. Предусмотрено также получение участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка участника СВО.Полученную в качестве меры поддержки землю можно будет продать или подарить только после оформления за ней права частной собственности.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участникам СВО получить землю в Крыму: документы и порядокЗемля для участников СВО в Севастополе: сколько желающих получить участокВ России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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