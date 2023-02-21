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В России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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В России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО
В России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО - РИА Новости Крым, 21.02.2023
В России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО
Президент России Владимир Путин поручил создать специальный государственный фонд, в задачи которого войдет предоставление помощи семьям погибших бойцов и... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T13:25
2023-02-21T14:29
послание федеральному собранию
владимир путин (политик)
политика
сво
общество
россия
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил создать специальный государственный фонд, в задачи которого войдет предоставление помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Об этом он заявил во время послания Федеральному Собранию.Семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой и вниманием, на их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты, подчеркнул президент."Предлагаю создать специальный государственный фонд, задачей которого станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции", – сказал Путин.Фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской и психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, а также помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации и получении новой профессии.По его словам, работа фонда должна быть открытой, а сам порядок - простым, по принципу одного окна, "без казенщины и бюрократии".За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор, который в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы. Уже в этом году структура фонда должна быть развернута, подчеркнул президент.Владимир Путин также предложил установить всем военным, в том числе добровольцам, двухнедельный отпуск каждые полгода.В феврале глава государства поручил защищать права российских военнослужащих и их семей всей силой закона. Он напомнил, что в процессуальное законодательство уже внесены соответствующие правки.В декабре президент подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, а в феврале – и отличившихся в ходе СВО бойцов Росгвардии. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги.Президент России Владимир Путин во вторник оглашает послание Федеральному Собранию, в котором, как ожидается, даст оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделит внимание социальным и экономическим вопросам России. Это первое послание с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в прошлом году его не было, как и в 2017 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал защищать права участников СВОПутин поручил выдать землю в Крыму отличившимся в СВО росгвардейцамПутин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВО
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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), политика, сво, общество, россия, соцзащита
В России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО

Путин предложил создать специальный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО

13:25 21.02.2023 (обновлено: 14:29 21.02.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчастникам спецоперации, прошедшим переподготовку, вручены жилищные документы и госнаграды
Участникам спецоперации, прошедшим переподготовку, вручены жилищные документы и госнаграды
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил создать специальный государственный фонд, в задачи которого войдет предоставление помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Об этом он заявил во время послания Федеральному Собранию.
Семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой и вниманием, на их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты, подчеркнул президент.
"Предлагаю создать специальный государственный фонд, задачей которого станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции", – сказал Путин.
Фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской и психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, а также помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации и получении новой профессии.
"Важнейшая задача фонда - организация долговременного ухода на дому и высокотехнологическое протезирование для всех, кто в этом нуждается", – продолжил Путин и поручил правительству совместно с Советом по социальным вопросам, а также регионам в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы.
По его словам, работа фонда должна быть открытой, а сам порядок - простым, по принципу одного окна, "без казенщины и бюрократии".
За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор, который в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы. Уже в этом году структура фонда должна быть развернута, подчеркнул президент.
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Путин создал рабочую группу по вопросам поддержки участников СВО
Владимир Путин также предложил установить всем военным, в том числе добровольцам, двухнедельный отпуск каждые полгода.
В феврале глава государства поручил защищать права российских военнослужащих и их семей всей силой закона. Он напомнил, что в процессуальное законодательство уже внесены соответствующие правки.
В декабре президент подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, а в феврале – и отличившихся в ходе СВО бойцов Росгвардии. Документ содержит рекомендацию властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги.
Президент России Владимир Путин во вторник оглашает послание Федеральному Собранию, в котором, как ожидается, даст оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделит внимание социальным и экономическим вопросам России. Это первое послание с момента начала спецоперации. Президент обращается с ним ежегодно, но в прошлом году его не было, как и в 2017 году.
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