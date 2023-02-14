https://crimea.ria.ru/20230214/putin-prizval-zaschitit-prava-rossiyskikh-voennykh-i-ikh-semey-1126975690.html

Путин призвал защитить права российских военных и их семей

Путин призвал защитить права российских военных и их семей - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Путин призвал защитить права российских военных и их семей

Президент Владимир Путин поручил защищать права российских военнослужащих и их семей всей силой закона. РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T16:41

2023-02-14T16:41

2023-02-14T16:42

владимир путин (политик)

россия

сво

общество

соцзащита

закон и право

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поручил защищать права российских военнослужащих и их семей всей силой закона.На совещании судей арбитражных, военных судов и судов общей юрисдикции он напомнил о принятии ряда законодательных решений по социальной поддержке военных, мобилизованных граждан и членов их семей.Такие вопросы суды должны рассматривать максимально внимательно, с учетом не только правовых аспектов, но и конкретных жизненных обстоятельств и ситуаций, подчеркнул Путин."Права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона", - заключил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля участникам СВО в Крыму - распределят автоматом в порядке очередиКакие привилегии получат военнослужащие при покупке билетов на поездаУказ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, сво, общество, соцзащита, закон и право, вооруженные силы россии