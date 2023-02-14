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Путин призвал защитить права российских военных и их семей
Путин призвал защитить права российских военных и их семей - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Путин призвал защитить права российских военных и их семей
Президент Владимир Путин поручил защищать права российских военнослужащих и их семей всей силой закона. РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T16:41
2023-02-14T16:41
2023-02-14T16:42
владимир путин (политик)
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закон и право
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поручил защищать права российских военнослужащих и их семей всей силой закона.На совещании судей арбитражных, военных судов и судов общей юрисдикции он напомнил о принятии ряда законодательных решений по социальной поддержке военных, мобилизованных граждан и членов их семей.Такие вопросы суды должны рассматривать максимально внимательно, с учетом не только правовых аспектов, но и конкретных жизненных обстоятельств и ситуаций, подчеркнул Путин."Права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона", - заключил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля участникам СВО в Крыму - распределят автоматом в порядке очередиКакие привилегии получат военнослужащие при покупке билетов на поездаУказ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать
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владимир путин (политик), россия, сво, общество, соцзащита, закон и право, вооруженные силы россии
Путин призвал защитить права российских военных и их семей
Путин: права российских военных и их семей должны быть защищены всей силой закона
16:41 14.02.2023 (обновлено: 16:42 14.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поручил защищать права российских военнослужащих и их семей всей силой закона.
На совещании судей арбитражных, военных судов и судов общей юрисдикции он напомнил о принятии ряда законодательных решений по социальной поддержке военных, мобилизованных граждан и членов их семей.
"Соответствующие поправки внесены и в процессуальное законодательство. Они предусматривают дополнительные основания для приостановления судопроизводства, в том числе если гражданин, являющийся стороной в деле, участвует в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ и других воинских формирований, а также выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения", - сказал глава государства.
Такие вопросы суды должны рассматривать максимально внимательно, с учетом не только правовых аспектов, но и конкретных жизненных обстоятельств и ситуаций, подчеркнул Путин.
"Права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона", - заключил президент.
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