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Какие привилегии получат военнослужащие при покупке билетов на поезда - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Какие привилегии получат военнослужащие при покупке билетов на поезда
Какие привилегии получат военнослужащие при покупке билетов на поезда - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Какие привилегии получат военнослужащие при покупке билетов на поезда
Российские военнослужащие могут оформить билеты на поезда дальнего следования в кассах в приоритетном порядке. Об этом сообщают РЖД. РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T07:52
2023-02-09T07:52
поезд
общество
российские железные дороги (ржд)
частичная мобилизация
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие могут оформить билеты на поезда дальнего следования в кассах в приоритетном порядке. Об этом сообщают РЖД."Холдингом "РЖД" совместно с Минобороны разработана процедура приоритетного обслуживания воинских пассажиров при оформлении проездных документов в кассах дальнего следования на крупных железнодорожных вокзалах страны по воинским перевозочным документам", - говорится в сообщении.Услуга реализована в рамках системы управления электронной очередью. В терминалах, размещенных в кассовых залах крупнейших железнодорожных вокзалов России, военнослужащие могут выбрать в перечне услуг кнопку "Оформление по воинским перевозочным документам".Возможность на приоритетный проезд получили военнослужащие срочной и контрактной службы, военнослужащие, призванные во время частичной мобилизации, военные пенсионеры, курсанты вузов и учащиеся в заведениях довузовского образования, подведомственных Минобороны РФ.На данный момент продажа билетов военным без очереди осуществляется в 57 крупнейших железнодорожных вокзалах. В их числе: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Воронеж, Волгоград, Новосибирск.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованнымВоенные получат дополнительные социальные гарантии – указ ПутинаПродажа билетов на поезда из Москвы в Крым открыта в полном объеме
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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поезд, общество, российские железные дороги (ржд), частичная мобилизация, министерство обороны рф, новости
Какие привилегии получат военнослужащие при покупке билетов на поезда

РЖД: военнослужащие смогут оформить билеты на поезда дальнего следования без очереди

07:52 09.02.2023
 
© РИА Новости . Kirill Braga / Перейти в фотобанкРЖД: военнослужащие смогут оформить билеты на поезда дальнего следования без очереди
РЖД: военнослужащие смогут оформить билеты на поезда дальнего следования без очереди - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости . Kirill Braga
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие могут оформить билеты на поезда дальнего следования в кассах в приоритетном порядке. Об этом сообщают РЖД.
"Холдингом "РЖД" совместно с Минобороны разработана процедура приоритетного обслуживания воинских пассажиров при оформлении проездных документов в кассах дальнего следования на крупных железнодорожных вокзалах страны по воинским перевозочным документам", - говорится в сообщении.
Услуга реализована в рамках системы управления электронной очередью. В терминалах, размещенных в кассовых залах крупнейших железнодорожных вокзалов России, военнослужащие могут выбрать в перечне услуг кнопку "Оформление по воинским перевозочным документам".
Возможность на приоритетный проезд получили военнослужащие срочной и контрактной службы, военнослужащие, призванные во время частичной мобилизации, военные пенсионеры, курсанты вузов и учащиеся в заведениях довузовского образования, подведомственных Минобороны РФ.
На данный момент продажа билетов военным без очереди осуществляется в 57 крупнейших железнодорожных вокзалах. В их числе: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Воронеж, Волгоград, Новосибирск.
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ПоездОбществоРоссийские железные дороги (РЖД)Частичная мобилизацияМинистерство обороны РФНовости
 
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