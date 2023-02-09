https://crimea.ria.ru/20230209/kakie-privilegii-poluchat-voennosluzhaschie-pri-pokupke-biletov-na-poezda-1126867371.html

Какие привилегии получат военнослужащие при покупке билетов на поезда

Какие привилегии получат военнослужащие при покупке билетов на поезда - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Какие привилегии получат военнослужащие при покупке билетов на поезда

Российские военнослужащие могут оформить билеты на поезда дальнего следования в кассах в приоритетном порядке. Об этом сообщают РЖД. РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T07:52

2023-02-09T07:52

2023-02-09T07:52

поезд

общество

российские железные дороги (ржд)

частичная мобилизация

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие могут оформить билеты на поезда дальнего следования в кассах в приоритетном порядке. Об этом сообщают РЖД."Холдингом "РЖД" совместно с Минобороны разработана процедура приоритетного обслуживания воинских пассажиров при оформлении проездных документов в кассах дальнего следования на крупных железнодорожных вокзалах страны по воинским перевозочным документам", - говорится в сообщении.Услуга реализована в рамках системы управления электронной очередью. В терминалах, размещенных в кассовых залах крупнейших железнодорожных вокзалов России, военнослужащие могут выбрать в перечне услуг кнопку "Оформление по воинским перевозочным документам".Возможность на приоритетный проезд получили военнослужащие срочной и контрактной службы, военнослужащие, призванные во время частичной мобилизации, военные пенсионеры, курсанты вузов и учащиеся в заведениях довузовского образования, подведомственных Минобороны РФ.На данный момент продажа билетов военным без очереди осуществляется в 57 крупнейших железнодорожных вокзалах. В их числе: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Воронеж, Волгоград, Новосибирск.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованнымВоенные получат дополнительные социальные гарантии – указ ПутинаПродажа билетов на поезда из Москвы в Крым открыта в полном объеме

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, общество, российские железные дороги (ржд), частичная мобилизация, министерство обороны рф, новости