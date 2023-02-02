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Продажа билетов на поезда из Москвы в Крым открыта в полном объеме - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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Продажа билетов на поезда из Москвы в Крым открыта в полном объеме
Продажа билетов на поезда из Москвы в Крым открыта в полном объеме - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Продажа билетов на поезда из Москвы в Крым открыта в полном объеме
Продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и обратно полностью возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T17:05
2023-02-02T17:05
крым
поезд
расписание поездов
железные дороги крыма
гранд сервис экспресс
общество
транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и обратно полностью возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Ранее перевозчик сообщил о приостановке продажи билетов в связи с корректировкой расписания из-за ремонтных работ на железной дороге. С 30 января все желающие вновь могли приобрести документы на проезд в весенних поездах в Крым из Москвы.В компании пояснили, что новое расписание обусловлено графиком движения поездов на участке Москва – Рязань. Так, скорректировано время отправления поезда №27/28 из Москвы в Симферополь. 27 – 28 апреля, а также 2 – 5, 10 – 19, 22– 30 мая железнодорожный состав отправится из российской столицы в крымскую на полтора часа раньше расписания – в 7:10.Другие направленияТакже в компании сообщили о возобновлении продажи билетов на поезд №75/76 Симферополь – Омск. Состав отправляется из Симферополя по воскресеньям, из Омска – по средам.Об открытии продаж по направлению в другие даты, а также на поезда из Петербурга в Крым и обратно перевозчик сообщит дополнительно.Планы на 2023 годВ этом году поездами в Крым и в обратном направлении планируют перевезти порядка трех миллионов пассажиров, компания-перевозчик за счет привлечения новых вагонов рассчитывает увеличить количество пар поездов. Об этом ранее сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.Всего же перевозчик намерен задействовать в этом году дополнительно около 680 пассажирских вагонов.Кроме того, Минтранс увеличит количество мультимодальных маршрутов до 53 маршрутов. Такие перевозки подразумевают приобретение "единого" билета с использованием автобусного и железнодорожного транспорта. Например, поездка в Крым реализуется через транспортно-пересадочный узел в Анапе.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 годуПассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвоеЛьготный проезд в электричках по Крыму – что меняется с 1 февраля
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РИА Новости Крым
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крым, поезд, расписание поездов, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, общество, транспорт, новости крыма
Продажа билетов на поезда из Москвы в Крым открыта в полном объеме

Перевозчик полностью возобновил продажи билетов на поезда Москва – Симферополь

17:05 02.02.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и обратно полностью возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Гранд Сервис Экспресс" возобновил продажи билетов на поезд №165/166 Москва – Симферополь в оба направления на всю глубину продаж", - говорится в сообщении.
Ранее перевозчик сообщил о приостановке продажи билетов в связи с корректировкой расписания из-за ремонтных работ на железной дороге. С 30 января все желающие вновь могли приобрести документы на проезд в весенних поездах в Крым из Москвы.
В компании пояснили, что новое расписание обусловлено графиком движения поездов на участке Москва – Рязань. Так, скорректировано время отправления поезда №27/28 из Москвы в Симферополь. 27 – 28 апреля, а также 2 – 5, 10 – 19, 22– 30 мая железнодорожный состав отправится из российской столицы в крымскую на полтора часа раньше расписания – в 7:10.
Пассажиры у поезда
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Другие направления

Также в компании сообщили о возобновлении продажи билетов на поезд №75/76 Симферополь – Омск. Состав отправляется из Симферополя по воскресеньям, из Омска – по средам.
Об открытии продаж по направлению в другие даты, а также на поезда из Петербурга в Крым и обратно перевозчик сообщит дополнительно.

Планы на 2023 год

В этом году поездами в Крым и в обратном направлении планируют перевезти порядка трех миллионов пассажиров, компания-перевозчик за счет привлечения новых вагонов рассчитывает увеличить количество пар поездов. Об этом ранее сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.
Всего же перевозчик намерен задействовать в этом году дополнительно около 680 пассажирских вагонов.
Кроме того, Минтранс увеличит количество мультимодальных маршрутов до 53 маршрутов. Такие перевозки подразумевают приобретение "единого" билета с использованием автобусного и железнодорожного транспорта. Например, поездка в Крым реализуется через транспортно-пересадочный узел в Анапе.
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