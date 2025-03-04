https://crimea.ria.ru/20250304/mechta-o-natovskom-sapoge-kto-iz-stran-evropy-otkazal-zelenskomu-1144650408.html

Мечта о натовском сапоге: США и 17 стран Европы отказали Киеву в войсках

Мечта о натовском сапоге: США и 17 стран Европы отказали Киеву в войсках - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Мечта о натовском сапоге: США и 17 стран Европы отказали Киеву в войсках

Европа продолжает обсуждать вопрос размещения "миротворческих сил" на Украине по завершению конфликта. Застрельщиком дискуссии являются британский премьер Кир... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T16:35

2025-03-04T16:35

2025-03-04T17:22

украина

нато

контингент нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Европа продолжает обсуждать вопрос размещения "миротворческих сил" на Украине по завершению конфликта. Застрельщиком дискуссии являются британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже ответила двум партнерам по НАТО: Рим сомневается в эффективности этой меры и поэтому не будет отправлять своих солдат на Украину. Аналогичную позицию занимает подавляющее большинство стран-членов Североатлантического альянса. Кто еще отказал Владимиру Зеленскому в реализации его заветной мечты втянуть НАТО в прямое военное столкновение с Россией – в подборке РИА Новости Крым.СШАО том, что официальных американских воинских контингентов на Украине не будет, заявляли еще представители администрации Джо Байдена в период его президентства. С возвращением в Белый дом Дональда Трампа вероятность этого сценария снизилась еще сильнее. На данный момент Вашингтон и вовсе, судя по информации из разных источников, приостановил военную помощь киевскому режиму. Более того, госсекретарь Марк Рубио даже пообещал поговорить с Илоном Маском и убедит его отключить систему Starlink на Украине, что создаст огромные проблемы для ВСУ.При этом в администрации Трампа в целом не возражают против отправки "миротворцев" на Украину. Однако, как заявил министр обороны США Пит Хегсет, контингенты в случае их размещения не должны быть под эгидой НАТО и не должны подпадать под статью 5 устава Альянса о коллективной безопасности, гласящей, что нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех.Позиция России в этом вопросе хорошо известна. Глава МИД РФ Сергей Лавров на днях заявил, что обсуждение в Европе возможности отправки миротворцев на Украину является "наглостью" и продолжением поддержки Киева в текущем конфликте.ГерманияОлаф Шольц, готовящийся сдать дела новому канцлеру, ранее неоднократно заявлял, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена. Например, в декабре прошлого года Шольц после посещения Киева выступил в Бундестаге, где по этому поводу заявил: "Я всегда ясно заявлял об этом, и так это и останется". Хотя активными лоббистами отправки немецкого контингента для помощи Киеву были министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус, повлиять на позицию Берлина в этом вопросе они не смогли.Судя по всему, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, как его предшественник, так же не настроен отправлять немецкие войска на Украину."Это вопрос сегодня вообще не стоит на повестке дня", - сказал он в конце февраля в эфире немецкого ТВ.ПольшаВ конце прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня. О том, что Варшава даже не рассматривает такой вариант, заявил и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.Глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Сивера указал, что польская армия недостаточно готова к выполнению миссий на Украине. В Варшаве полагают, что польской поддержки всей логистической операции по помощи Киеву будет вполне достаточно.ТурцияАгентство Bloomberg ранее сообщало, что Турция открыта к идее отправки своих военных на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии" после завершения конфликта. Однако в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ответ на соответствующий запрос РИА Новости данную информацию не подтвердили, добавив, что Анкара выражает "исключительно готовность содействия дипломатическим усилиям" по урегулированию конфликта на Украине.ИспанияВ мае прошлого года Украина подписала с Испанией двустороннее соглашение о безопасности, включающее в том числе военную и гражданскую помощь Киеву, восстановление украинской территории и ее разминирование, а также предоставление Мадридом военной помощи на 1 миллиард евро. Однако отправки на Украину испанских военных этот договор не касается, заявил в конце прошлого года премьер-министр Педро Санчес."Это соглашение (о безопасности) будет действовать в течение десяти лет. Но мы не рассматриваем размещения испанских военных на украинской земле", - сказал он.НидерландыНидерланды, помогающие ВСУ с поставками американских истребителей F-16, тоже не горят желанием отправлять свои войска в зону специальной военной операции.Позиция Амстердама в данном вопросе с тех пор не изменилась. В феврале этого года премьер-министр Дик Схоф заявил: "Я не собираюсь отправлять вооруженные силы королевства. Наша цель — достичь прочного мира вместе с США и Украиной".Чехия и ШвецияНе стоит Киеву рассчитывать и на воинский контингент из Чехии и Швеции, с которыми Украина также заключила соглашения по безопасности. В феврале прошлого года чешский премьер Петр Фиала заявил о том, что Прага не собирается направлять своих военнослужащих на Украину. По словам премьер-министра, никому не нужно опасаться, что в Чехии "будет рассматриваться некая форма принудительной войны".Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что королевство помогает Киеву деньгам, материалами и ресурсами, но в традициях вовлеченности Швеции в дела других стран нет отправки воинских контингентов в другие государства для участия в боевых действиях."Это неактуально, у нас нет дебатов на эту тему", - добавил он.Румыния и БолгарияОдин из соседей Украины и важный с точки зрения стратегического расположения член НАТО – Румыния – также не намерена помогать Украине своими войсками, хотя и продолжает поставлять киевскому режиму различные виды вооружений. Однозначные заявления на этот счет неоднократно делал президент страны Клаус Йоханнис. Весной прошлого года, чтобы положить конец всем спекуляциям на эту тему, глава государства заявил: "Румыния не будет отправлять солдат на Украину — и точка"."Смысл декларации – успокоить болгарских граждан и подчеркнуть, что ни один болгарский солдат не будет отправлен на Украину", – объяснил один из авторов декларации.Остальные члены НАТООфициальные отказы посылать свои контингенты на Украину в разное время публично озвучивали первые лица других, менее значимых и сильных в военном отношении стран НАТО. В их числе Финляндия, Греция, Бельгия, Хорватия, Словения, Португалия. Особенно категорично высказался хорватский лидер Зоран Миланович: "Хорватскому народу не о чем беспокоиться – пока я президент республики, хорватский солдат не будет участвовать в чужих войнах".При этом Венгрия и Словакия изначально заявляли, что не пошлют своих солдат на Украину. Своеобразную позицию в вопросе участия в "миротворческой миссии" на Украине заняли наиболее отъявленные русофобы в Альянсе – страны Балтии. За время СВО различные представители этих государств неоднократно намекали на возможность отправки своих солдат в помощь киевскому режиму. Но делать это без мощного натовского прикрытия они совсем не хотят.Таким образом, по состоянию на сегодняшний день обсуждать вопрос размещения "миротворцев" на Украине готовы только Франция, Великобритания и Ирландия. Не исключают отправку своих войск на Украину Дания, Норвегия и Канада, но только после завершения боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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