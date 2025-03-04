https://crimea.ria.ru/20250304/myanma-podderzhivaet-provedenie-svo-na-ukraine--premer-respubliki-1144652129.html

Мьянма поддерживает проведение СВО на Украине – премьер республики

Мьянма поддерживает проведение СВО на Украине – премьер республики - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Мьянма поддерживает проведение СВО на Украине – премьер республики

Мьянма полностью поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине и уверена в ее победоносном для РФ окончании. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T17:39

2025-03-04T17:39

2025-03-04T17:39

владимир путин (политик)

политика

россия

мьянма

новости

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Мьянма полностью поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине и уверена в ее победоносном для РФ окончании. Об этом заявил премьер-министр азиатской республики Мин Аун Хлайн на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.Глава правительства Мьянмы подчеркнул, что конфликт на Украине возник из-за действий стран Запада, которые спровоцировали эту ситуацию с целью остановить движение к многополярному мироустройству. Он также выразил благодарность России за поддержку на международной арене.Владимир Путин в свою очередь отметил, что отношения между РФ и Мьянмой развиваются поступательно."За прошлый год товарооборот вырос на 40%. Это хороший показатель. Потенциал у нас очень хороший", - подчеркнул российский лидер.Путин также отметил сотрудничество на международной арене. Он поблагодарил своего собеседника за организацию российской работы с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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мьянма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, россия, мьянма, новости, внешняя политика