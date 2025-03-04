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Мьянма поддерживает проведение СВО на Украине – премьер республики - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Мьянма поддерживает проведение СВО на Украине – премьер республики
Мьянма поддерживает проведение СВО на Украине – премьер республики - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Мьянма поддерживает проведение СВО на Украине – премьер республики
Мьянма полностью поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине и уверена в ее победоносном для РФ окончании. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T17:39
2025-03-04T17:39
владимир путин (политик)
политика
россия
мьянма
новости
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Мьянма полностью поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине и уверена в ее победоносном для РФ окончании. Об этом заявил премьер-министр азиатской республики Мин Аун Хлайн на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.Глава правительства Мьянмы подчеркнул, что конфликт на Украине возник из-за действий стран Запада, которые спровоцировали эту ситуацию с целью остановить движение к многополярному мироустройству. Он также выразил благодарность России за поддержку на международной арене.Владимир Путин в свою очередь отметил, что отношения между РФ и Мьянмой развиваются поступательно."За прошлый год товарооборот вырос на 40%. Это хороший показатель. Потенциал у нас очень хороший", - подчеркнул российский лидер.Путин также отметил сотрудничество на международной арене. Он поблагодарил своего собеседника за организацию российской работы с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), политика, россия, мьянма, новости, внешняя политика
Мьянма поддерживает проведение СВО на Украине – премьер республики

Премьер-министр Мьянмы заявил Путину о поддержке проведения Россией СВО на Украине

17:39 04.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Мьянма полностью поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине и уверена в ее победоносном для РФ окончании. Об этом заявил премьер-министр азиатской республики Мин Аун Хлайн на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

"Мы понимаем ситуацию в России и поэтому полностью поддерживаем проведение спецоперации на Украине. Я уверенно могу сказать - скоро победа будет за вами", - заявил он.

Глава правительства Мьянмы подчеркнул, что конфликт на Украине возник из-за действий стран Запада, которые спровоцировали эту ситуацию с целью остановить движение к многополярному мироустройству. Он также выразил благодарность России за поддержку на международной арене.
Владимир Путин в свою очередь отметил, что отношения между РФ и Мьянмой развиваются поступательно.
"За прошлый год товарооборот вырос на 40%. Это хороший показатель. Потенциал у нас очень хороший", - подчеркнул российский лидер.
Путин также отметил сотрудничество на международной арене. Он поблагодарил своего собеседника за организацию российской работы с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
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Владимир Путин (политик)ПолитикаРоссияМьянмаНовостиВнешняя политика
 
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