https://crimea.ria.ru/20250304/myanma-podderzhivaet-provedenie-svo-na-ukraine--premer-respubliki-1144652129.html
Мьянма поддерживает проведение СВО на Украине – премьер республики
Мьянма поддерживает проведение СВО на Украине – премьер республики - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Мьянма поддерживает проведение СВО на Украине – премьер республики
Мьянма полностью поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине и уверена в ее победоносном для РФ окончании. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T17:39
2025-03-04T17:39
2025-03-04T17:39
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Мьянма полностью поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине и уверена в ее победоносном для РФ окончании. Об этом заявил премьер-министр азиатской республики Мин Аун Хлайн на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.Глава правительства Мьянмы подчеркнул, что конфликт на Украине возник из-за действий стран Запада, которые спровоцировали эту ситуацию с целью остановить движение к многополярному мироустройству. Он также выразил благодарность России за поддержку на международной арене.Владимир Путин в свою очередь отметил, что отношения между РФ и Мьянмой развиваются поступательно."За прошлый год товарооборот вырос на 40%. Это хороший показатель. Потенциал у нас очень хороший", - подчеркнул российский лидер.Путин также отметил сотрудничество на международной арене. Он поблагодарил своего собеседника за организацию российской работы с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин (политик), политика, россия, мьянма, новости, внешняя политика
Мьянма поддерживает проведение СВО на Украине – премьер республики
Премьер-министр Мьянмы заявил Путину о поддержке проведения Россией СВО на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Мьянма полностью поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине и уверена в ее победоносном для РФ окончании. Об этом заявил премьер-министр азиатской республики Мин Аун Хлайн на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
"Мы понимаем ситуацию в России и поэтому полностью поддерживаем проведение спецоперации на Украине. Я уверенно могу сказать - скоро победа будет за вами", - заявил он.
Глава правительства Мьянмы подчеркнул, что конфликт на Украине возник из-за действий стран Запада, которые спровоцировали эту ситуацию с целью остановить движение к многополярному мироустройству. Он также выразил благодарность России за поддержку на международной арене.
Владимир Путин в свою очередь отметил, что отношения между РФ и Мьянмой развиваются поступательно.
"За прошлый год товарооборот вырос на 40%. Это хороший показатель. Потенциал у нас очень хороший", - подчеркнул российский лидер.
Путин также отметил сотрудничество на международной арене. Он поблагодарил своего собеседника за организацию российской работы с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
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