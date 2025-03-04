https://crimea.ria.ru/20250304/v-sevastopole-poyavilsya-novyy-prazdnik-1144651726.html

В Севастополе появился новый праздник

В Севастополе появился новый праздник - РИА Новости Крым, 04.03.2025

В Севастополе появился новый праздник

В Севастополе 12 мая установили новую памятную дату в честь Дня завершения Крымской наступательной операции 1944 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T17:18

2025-03-04T17:18

2025-03-04T17:18

севастополь

михаил развожаев

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе 12 мая установили новую памятную дату в честь Дня завершения Крымской наступательной операции 1944 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Законопроект был внесен в Заксобрание и во вторник на пленарном заседании депутаты поддержали документ в двух чтениях.Он напомнил, что Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года к исходу дня. Но бои на Крымском полуострове не закончились. Приморская армия, 10-й стрелковый корпус 51-й армии и 19-й танковый корпус 12 мая 1944 года штурмом взяли последний рубеж противника и вышли на мыс Херсонес. Это и было окончательным разгромом противника в Крыму.Крымская наступательная операция 1944 года осталась в истории как одна из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров, отметил Развожаев.Ранее в Крыму установили новый праздник – День Государственного совета Республики Крым – парламента РК. Соответствующее решение было принято на заседании ГС республики.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупацииКабмин направит 23 миллиарда на выплаты ветеранам ко Дню ПобедыОбрели покой вблизи Храма: в Алупке обновили мемориал героям-подпольщикам

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, праздники и памятные даты, общество, новости севастополя, 80 лет победы