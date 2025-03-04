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Большая игра Трампа – зачем в США заявляют об остановке помощи Киеву

Большая игра Трампа – зачем в США заявляют об остановке помощи Киеву - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Большая игра Трампа – зачем в США заявляют об остановке помощи Киеву

Заявления об остановке помощи киевскому режиму со стороны США направлены на то, чтобы заставить Киев подчиниться интересам Штатов. При этом игра американского... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T14:31

2025-03-04T14:31

2025-03-04T14:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Заявления об остановке помощи киевскому режиму со стороны США направлены на то, чтобы заставить Киев подчиниться интересам Штатов. При этом игра американского президента Дональда Трампа направлена одновременно и на страны ЕС, и на Россию, для получения максимальных дивидендов со всех сторон. Такое мнение РИА Новости Крым выразил профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.В США принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.Вторая причина заявлений Вашингтона об остановке помощи – необходимость поставить своих людей на поставки вооружений, чтобы контролировать все потоки, считает политолог."Поэтому ему, так или иначе, под каким-либо предлогом нужно сначала остановить эту помощь, переписать контракты под своих людей, а потом ее возобновить", – полагает эксперт.По мнению профессора, являясь бизнесменом по своему складу ума, Трамп, в любом случае нацелен в первую очередь на прибыль. Его игра направлена одновременно во все стороны, а его следующие ходы в конечном итоге будут сделаны в зависимости от ответных шагов остальных игроков.При этом, по его мнению, наиболее вероятным итогом этой игры станет согласие Зеленского на любые условия США: "Только на этот раз контракт будет не тот, который лежал на столе во время скандальных переговоров в Вашингтоне, а гораздо более жесткий", – предполагает политолог.О планах президента США Дональда Трампа по обсуждению прекращения военной помощи Украине с представителями своей администрации и Пентагона ранее также писала The New York Times.Трамп также заявлял, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Президент США поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку по редкоземельным металлам, либо Вашингтон умывает руки. Трамп заявил, что Зеленский играет с жизнями миллионов людей и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону.Президент США также выражал сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что угрожает США после скандала Трампа с Зеленским в Белом доме – мнениеТрамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсамСША готовятся смягчить антироссийские санкции – СМИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, поставки западного оружия украине, андрей манойло, мнения, дональд трамп, владимир зеленский