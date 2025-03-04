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Большая игра Трампа – зачем в США заявляют об остановке помощи Киеву - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Большая игра Трампа – зачем в США заявляют об остановке помощи Киеву
Большая игра Трампа – зачем в США заявляют об остановке помощи Киеву - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Большая игра Трампа – зачем в США заявляют об остановке помощи Киеву
Заявления об остановке помощи киевскому режиму со стороны США направлены на то, чтобы заставить Киев подчиниться интересам Штатов. При этом игра американского... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T14:31
2025-03-04T14:31
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поставки западного оружия украине
андрей манойло
мнения
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Заявления об остановке помощи киевскому режиму со стороны США направлены на то, чтобы заставить Киев подчиниться интересам Штатов. При этом игра американского президента Дональда Трампа направлена одновременно и на страны ЕС, и на Россию, для получения максимальных дивидендов со всех сторон. Такое мнение РИА Новости Крым выразил профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.В США принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.Вторая причина заявлений Вашингтона об остановке помощи – необходимость поставить своих людей на поставки вооружений, чтобы контролировать все потоки, считает политолог."Поэтому ему, так или иначе, под каким-либо предлогом нужно сначала остановить эту помощь, переписать контракты под своих людей, а потом ее возобновить", – полагает эксперт.По мнению профессора, являясь бизнесменом по своему складу ума, Трамп, в любом случае нацелен в первую очередь на прибыль. Его игра направлена одновременно во все стороны, а его следующие ходы в конечном итоге будут сделаны в зависимости от ответных шагов остальных игроков.При этом, по его мнению, наиболее вероятным итогом этой игры станет согласие Зеленского на любые условия США: "Только на этот раз контракт будет не тот, который лежал на столе во время скандальных переговоров в Вашингтоне, а гораздо более жесткий", – предполагает политолог.О планах президента США Дональда Трампа по обсуждению прекращения военной помощи Украине с представителями своей администрации и Пентагона ранее также писала The New York Times.Трамп также заявлял, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Президент США поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку по редкоземельным металлам, либо Вашингтон умывает руки. Трамп заявил, что Зеленский играет с жизнями миллионов людей и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону.Президент США также выражал сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что угрожает США после скандала Трампа с Зеленским в Белом доме – мнениеТрамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсамСША готовятся смягчить антироссийские санкции – СМИ
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сша, украина, поставки западного оружия украине, андрей манойло, мнения, дональд трамп, владимир зеленский
Большая игра Трампа – зачем в США заявляют об остановке помощи Киеву

Трамп хочет испугать Зеленского заявлениями об остановке помощи Украине – политолог

14:31 04.03.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Заявления об остановке помощи киевскому режиму со стороны США направлены на то, чтобы заставить Киев подчиниться интересам Штатов. При этом игра американского президента Дональда Трампа направлена одновременно и на страны ЕС, и на Россию, для получения максимальных дивидендов со всех сторон. Такое мнение РИА Новости Крым выразил профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.
В США принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

"Помощь США не остановят. Это временная приостановка. И одна из ее причин – необходимость окончательно ввести Зеленского в состояние невменяемой истерики, чтобы после этого сломать его и вить из него веревки", – убежден Манойло.

Вторая причина заявлений Вашингтона об остановке помощи – необходимость поставить своих людей на поставки вооружений, чтобы контролировать все потоки, считает политолог.
"Поэтому ему, так или иначе, под каким-либо предлогом нужно сначала остановить эту помощь, переписать контракты под своих людей, а потом ее возобновить", – полагает эксперт.
По мнению профессора, являясь бизнесменом по своему складу ума, Трамп, в любом случае нацелен в первую очередь на прибыль. Его игра направлена одновременно во все стороны, а его следующие ходы в конечном итоге будут сделаны в зависимости от ответных шагов остальных игроков.

"Он ведет большой торг, большую игру. Он собирается сделать деньги и на Зеленском, который все больше впадает в истерику, и на Евросоюзе, который тоже ведется на эпатаж Трампа и находится в полуобморочном состоянии. И, похоже, был бы не против сделать деньги и на нас тоже. Что именно он хочет отщипнуть у РФ в данной ситуации – сложный вопрос. Но он привык на всем зарабатывать и мы должны иметь это в виду", – говорит эксперт.

При этом, по его мнению, наиболее вероятным итогом этой игры станет согласие Зеленского на любые условия США: "Только на этот раз контракт будет не тот, который лежал на столе во время скандальных переговоров в Вашингтоне, а гораздо более жесткий", – предполагает политолог.
О планах президента США Дональда Трампа по обсуждению прекращения военной помощи Украине с представителями своей администрации и Пентагона ранее также писала The New York Times.
Трамп также заявлял, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Президент США поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку по редкоземельным металлам, либо Вашингтон умывает руки. Трамп заявил, что Зеленский играет с жизнями миллионов людей и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону.
Президент США также выражал сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСШАУкраинаПоставки западного оружия УкраинеАндрей МанойлоМненияДональд ТрампВладимир Зеленский
 
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