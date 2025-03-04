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В Симферополе эвакуировали кардиологию и поликлинику больницы Семашко - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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В Симферополе эвакуировали кардиологию и поликлинику больницы Семашко
В Симферополе эвакуировали кардиологию и поликлинику больницы Семашко - РИА Новости Крым, 04.03.2025
В Симферополе эвакуировали кардиологию и поликлинику больницы Семашко
В Симферополе во вторник эвакуировали пациентов и медперсонал поликлиники и кардиологического отделения, расположенных в старом корпусе больницы имени Семашко... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T16:46
2025-03-04T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник эвакуировали пациентов и медперсонал поликлиники и кардиологического отделения, расположенных в старом корпусе больницы имени Семашко. Об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы. По словам очевидцев, после обеда в больницу поступило сообщение об угрозе, однако на данный момент подтверждения этой информации от официальных источников нет.Людей оперативно и организованно вывели из здания и сообщили, что вернуться можно будет после проверки кинологов. Спустя полчаса пациенты и персонал вернулись в помещения. В Минздраве Крыма РИА Новости Крым пообещали уточнить информацию.Ранее в МВД по Республике Крым предупредили о том, что в регионе фиксируют массовые рассылки сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе эвакуировали преподавателей и студентов КФУВ Майкопе опровергли введение в городе особого положенияСообщение о минировании школы в Севастополе не подтвердилось
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крым, новости крыма, больница, эвакуация, минздрав крыма, симферополь
В Симферополе эвакуировали кардиологию и поликлинику больницы Семашко

В Симферополе эвакуировали старый корпус больницы имени Семашко и поликлинику

16:46 04.03.2025 (обновлено: 16:47 04.03.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе эвакуировали больницу имени Семашко
В Симферополе эвакуировали больницу имени Семашко - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник эвакуировали пациентов и медперсонал поликлиники и кардиологического отделения, расположенных в старом корпусе больницы имени Семашко. Об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы.
По словам очевидцев, после обеда в больницу поступило сообщение об угрозе, однако на данный момент подтверждения этой информации от официальных источников нет.
Людей оперативно и организованно вывели из здания и сообщили, что вернуться можно будет после проверки кинологов. Спустя полчаса пациенты и персонал вернулись в помещения.
В Минздраве Крыма РИА Новости Крым пообещали уточнить информацию.
Ранее в МВД по Республике Крым предупредили о том, что в регионе фиксируют массовые рассылки сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций.
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