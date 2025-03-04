https://crimea.ria.ru/20250304/v-simferopole-evakuirovali-kardiologiyu-i-polikliniku---1144651050.html

В Симферополе эвакуировали кардиологию и поликлинику больницы Семашко

В Симферополе эвакуировали кардиологию и поликлинику больницы Семашко - РИА Новости Крым, 04.03.2025

В Симферополе эвакуировали кардиологию и поликлинику больницы Семашко

В Симферополе во вторник эвакуировали пациентов и медперсонал поликлиники и кардиологического отделения, расположенных в старом корпусе больницы имени Семашко... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T16:46

2025-03-04T16:46

2025-03-04T16:47

крым

новости крыма

больница

эвакуация

минздрав крыма

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/04/1144650922_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_d1c83e6e892fa120f9ca64922dd4c0b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник эвакуировали пациентов и медперсонал поликлиники и кардиологического отделения, расположенных в старом корпусе больницы имени Семашко. Об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы. По словам очевидцев, после обеда в больницу поступило сообщение об угрозе, однако на данный момент подтверждения этой информации от официальных источников нет.Людей оперативно и организованно вывели из здания и сообщили, что вернуться можно будет после проверки кинологов. Спустя полчаса пациенты и персонал вернулись в помещения. В Минздраве Крыма РИА Новости Крым пообещали уточнить информацию.Ранее в МВД по Республике Крым предупредили о том, что в регионе фиксируют массовые рассылки сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе эвакуировали преподавателей и студентов КФУВ Майкопе опровергли введение в городе особого положенияСообщение о минировании школы в Севастополе не подтвердилось

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, больница, эвакуация, минздрав крыма, симферополь