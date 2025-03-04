https://crimea.ria.ru/20250304/v-simferopole-evakuirovali-kardiologiyu-i-polikliniku---1144651050.html
В Симферополе эвакуировали кардиологию и поликлинику больницы Семашко
В Симферополе эвакуировали кардиологию и поликлинику больницы Семашко - РИА Новости Крым, 04.03.2025
В Симферополе эвакуировали кардиологию и поликлинику больницы Семашко
В Симферополе во вторник эвакуировали пациентов и медперсонал поликлиники и кардиологического отделения, расположенных в старом корпусе больницы имени Семашко... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T16:46
2025-03-04T16:46
2025-03-04T16:47
крым
новости крыма
больница
эвакуация
минздрав крыма
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/04/1144650922_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_d1c83e6e892fa120f9ca64922dd4c0b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник эвакуировали пациентов и медперсонал поликлиники и кардиологического отделения, расположенных в старом корпусе больницы имени Семашко. Об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы. По словам очевидцев, после обеда в больницу поступило сообщение об угрозе, однако на данный момент подтверждения этой информации от официальных источников нет.Людей оперативно и организованно вывели из здания и сообщили, что вернуться можно будет после проверки кинологов. Спустя полчаса пациенты и персонал вернулись в помещения. В Минздраве Крыма РИА Новости Крым пообещали уточнить информацию.Ранее в МВД по Республике Крым предупредили о том, что в регионе фиксируют массовые рассылки сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе эвакуировали преподавателей и студентов КФУВ Майкопе опровергли введение в городе особого положенияСообщение о минировании школы в Севастополе не подтвердилось
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/04/1144650922_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_c4f802f0eca48ffb9074ce497822e8c6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, больница, эвакуация, минздрав крыма, симферополь
В Симферополе эвакуировали кардиологию и поликлинику больницы Семашко
В Симферополе эвакуировали старый корпус больницы имени Семашко и поликлинику
16:46 04.03.2025 (обновлено: 16:47 04.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник эвакуировали пациентов и медперсонал поликлиники и кардиологического отделения, расположенных в старом корпусе больницы имени Семашко. Об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы.
По словам очевидцев, после обеда в больницу поступило сообщение об угрозе, однако на данный момент подтверждения этой информации от официальных источников нет.
Людей оперативно и организованно вывели из здания и сообщили, что вернуться можно будет после проверки кинологов. Спустя полчаса пациенты и персонал вернулись в помещения.
В Минздраве Крыма РИА Новости Крым пообещали уточнить информацию.
Ранее в МВД по Республике Крым предупредили о том, что в регионе фиксируют массовые рассылки
сообщений о якобы имеющейся угрозе зданиям госучреждений и учебных организаций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: