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Штрафы до 500 тысяч рублей введут в России за продажу энергетиков детям

Штрафы до 500 тысяч рублей введут в России за продажу энергетиков детям - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Штрафы до 500 тысяч рублей введут в России за продажу энергетиков детям

В России в I чтении принят законопроект об административной ответственности за продажу несовершеннолетним энергетиков. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T18:24

2025-03-04T18:24

2025-03-04T18:43

россия

государственная дума рф

дети

энергетики

общество

штрафы

закон и право

анна кузнецова

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В России в I чтении принят законопроект об административной ответственности за продажу несовершеннолетним энергетиков. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.В прошлом году Госдума приняла закон, запрещающий продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. И с 1 марта он уже вступил в силу, отметила Кузнецова.Законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, начали готовить в декабре прошлого года.Ранее председатель Госдумы заявил, что с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России за продажу детям энергетиков могут грозить штрафы до 500 тысячЗащитить семью и детей: в Госдуме рассмотрят ряд законопроектовВрач сравнила эффект от кофе и энергетиков

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, дети, энергетики, общество, штрафы, закон и право, анна кузнецова, новости