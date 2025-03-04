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Штрафы до 500 тысяч рублей введут в России за продажу энергетиков детям
Штрафы до 500 тысяч рублей введут в России за продажу энергетиков детям - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Штрафы до 500 тысяч рублей введут в России за продажу энергетиков детям
В России в I чтении принят законопроект об административной ответственности за продажу несовершеннолетним энергетиков. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T18:24
2025-03-04T18:24
2025-03-04T18:43
россия
государственная дума рф
дети
энергетики
общество
штрафы
закон и право
анна кузнецова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В России в I чтении принят законопроект об административной ответственности за продажу несовершеннолетним энергетиков. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.В прошлом году Госдума приняла закон, запрещающий продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. И с 1 марта он уже вступил в силу, отметила Кузнецова.Законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, начали готовить в декабре прошлого года.Ранее председатель Госдумы заявил, что с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России за продажу детям энергетиков могут грозить штрафы до 500 тысячЗащитить семью и детей: в Госдуме рассмотрят ряд законопроектовВрач сравнила эффект от кофе и энергетиков
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россия, государственная дума рф, дети, энергетики, общество, штрафы, закон и право, анна кузнецова, новости
Штрафы до 500 тысяч рублей введут в России за продажу энергетиков детям
Законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям принят в I чтении
18:24 04.03.2025 (обновлено: 18:43 04.03.2025)