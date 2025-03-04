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"Надо копать": в Белоруссии будут искать редкоземельные металлы - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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"Надо копать": в Белоруссии будут искать редкоземельные металлы
"Надо копать": в Белоруссии будут искать редкоземельные металлы - РИА Новости Крым, 04.03.2025
"Надо копать": в Белоруссии будут искать редкоземельные металлы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил профильным ведомствам заняться геологоразведкой редкоземельных металлов, а также нефти и газа на территории... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T14:14
2025-03-04T14:14
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
редкоземельные металлы
полезные ископаемые
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил профильным ведомствам заняться геологоразведкой редкоземельных металлов, а также нефти и газа на территории республики. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.Лукашенко отметил, что тема редкоземельных элементов является "актуальнейшей" и на данный момент находится на слуху у всего мира.По словам главы государства, из-за недостаточно развитой в республике геологоразведки поиск редкоземельных металлов выпадает из поля зрения белорусских специалистов."Редкоземельные металлы выговаривает только (президент США Дональд) Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?.. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", - добавил Лукашенко.Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. Также он сказал, что Москва может работать с иностранными партнерами в сфере разработки месторождений этих ископаемых, в том числе в новых регионах. Американский лидер Дональд Трамп ранее заявлял об интересе к российским редкоземельным металлам и готовности к сделке с Россией.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему добыча редкоземельных металлов не всегда оправдана – ученыйПочему РФ и США может быть выгодно вместе добывать редкоземельные металлы "Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металлам
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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, редкоземельные металлы, полезные ископаемые, новости
"Надо копать": в Белоруссии будут искать редкоземельные металлы

Лукашенко поручил разведать запасы редкоземельных металлов и нефти в Белоруссии

14:14 04.03.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкСпектакль-концерт, посвященный 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Спектакль-концерт, посвященный 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил профильным ведомствам заняться геологоразведкой редкоземельных металлов, а также нефти и газа на территории республики. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
Лукашенко отметил, что тема редкоземельных элементов является "актуальнейшей" и на данный момент находится на слуху у всего мира.
"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", - цитирует Лукашенко агентство "БелТА".
По словам главы государства, из-за недостаточно развитой в республике геологоразведки поиск редкоземельных металлов выпадает из поля зрения белорусских специалистов.
"Редкоземельные металлы выговаривает только (президент США Дональд) Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?.. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", - добавил Лукашенко.
Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. Также он сказал, что Москва может работать с иностранными партнерами в сфере разработки месторождений этих ископаемых, в том числе в новых регионах. Американский лидер Дональд Трамп ранее заявлял об интересе к российским редкоземельным металлам и готовности к сделке с Россией.
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БелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоРедкоземельные металлыПолезные ископаемыеНовости
 
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