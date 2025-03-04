https://crimea.ria.ru/20250304/nado-kopat-v-belorussii-budut-iskat-redkozemelnye-metally-1144644455.html

"Надо копать": в Белоруссии будут искать редкоземельные металлы

"Надо копать": в Белоруссии будут искать редкоземельные металлы - РИА Новости Крым, 04.03.2025

"Надо копать": в Белоруссии будут искать редкоземельные металлы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил профильным ведомствам заняться геологоразведкой редкоземельных металлов, а также нефти и газа на территории... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T14:14

2025-03-04T14:14

2025-03-04T14:14

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

редкоземельные металлы

полезные ископаемые

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил профильным ведомствам заняться геологоразведкой редкоземельных металлов, а также нефти и газа на территории республики. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.Лукашенко отметил, что тема редкоземельных элементов является "актуальнейшей" и на данный момент находится на слуху у всего мира.По словам главы государства, из-за недостаточно развитой в республике геологоразведки поиск редкоземельных металлов выпадает из поля зрения белорусских специалистов."Редкоземельные металлы выговаривает только (президент США Дональд) Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?.. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", - добавил Лукашенко.Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. Также он сказал, что Москва может работать с иностранными партнерами в сфере разработки месторождений этих ископаемых, в том числе в новых регионах. Американский лидер Дональд Трамп ранее заявлял об интересе к российским редкоземельным металлам и готовности к сделке с Россией.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему добыча редкоземельных металлов не всегда оправдана – ученыйПочему РФ и США может быть выгодно вместе добывать редкоземельные металлы "Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металлам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, редкоземельные металлы, полезные ископаемые, новости