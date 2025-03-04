https://crimea.ria.ru/20250304/trevoga-v-simferopole-kogda-zazvuchit-signal-vnimanie-vsem-1144643830.html

Тревога в Симферополе: когда зазвучит сигнал "Внимание всем!"

Тревога в Симферополе: когда зазвучит сигнал "Внимание всем!" - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Тревога в Симферополе: когда зазвучит сигнал "Внимание всем!"

В Симферополе в среду трижды включат сигнал "Внимание всем!" в рамках проверки системы оповещения населения. Об этом предупреждает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T13:43

2025-03-04T13:43

2025-03-04T13:46

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системы оповещения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе в среду трижды включат сигнал "Внимание всем!" в рамках проверки системы оповещения населения. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.Цель – проверить работоспособность столичной системы централизованного оповещения, уточнили в мэрии. В рамках проверки прозвучит сигнал "Внимание всем!" Граждан просят не волноваться и сохранять спокойствие.О проведении 5 марта в Крыму комплексной проверки системы экстренного оповещения населения ранее предупреждала пресс-служба МЧС республики Крым. В Севастополе в среду также проверят системы оповещения и включат сигнал "Внимание всем!", сообщил накануне губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района КрымаВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, крым, безопасность, проверка систем оповещения, администрация симферополя, системы оповещения