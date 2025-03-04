https://crimea.ria.ru/20250304/trevoga-v-simferopole-kogda-zazvuchit-signal-vnimanie-vsem-1144643830.html
Тревога в Симферополе: когда зазвучит сигнал "Внимание всем!"
Тревога в Симферополе: когда зазвучит сигнал "Внимание всем!" - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Тревога в Симферополе: когда зазвучит сигнал "Внимание всем!"
В Симферополе в среду трижды включат сигнал "Внимание всем!" в рамках проверки системы оповещения населения. Об этом предупреждает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T13:43
2025-03-04T13:43
2025-03-04T13:46
симферополь
новости крыма
крым
безопасность
проверка систем оповещения
администрация симферополя
системы оповещения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:79:430:321_1920x0_80_0_0_8d5c109541a63aaade81b2e9ac3dd814.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе в среду трижды включат сигнал "Внимание всем!" в рамках проверки системы оповещения населения. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.Цель – проверить работоспособность столичной системы централизованного оповещения, уточнили в мэрии. В рамках проверки прозвучит сигнал "Внимание всем!" Граждан просят не волноваться и сохранять спокойствие.О проведении 5 марта в Крыму комплексной проверки системы экстренного оповещения населения ранее предупреждала пресс-служба МЧС республики Крым. В Севастополе в среду также проверят системы оповещения и включат сигнал "Внимание всем!", сообщил накануне губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района КрымаВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытия
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:39:430:362_1920x0_80_0_0_0b72e4c97d5f8c886d108cd7001dc88f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, новости крыма, крым, безопасность, проверка систем оповещения, администрация симферополя, системы оповещения
Тревога в Симферополе: когда зазвучит сигнал "Внимание всем!"
Комплексную систему оповещения проверят в Симферополе в среду – мэрия
13:43 04.03.2025 (обновлено: 13:46 04.03.2025)