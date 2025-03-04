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Тревога в Симферополе: когда зазвучит сигнал "Внимание всем!" - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Тревога в Симферополе: когда зазвучит сигнал "Внимание всем!"
Тревога в Симферополе: когда зазвучит сигнал "Внимание всем!" - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Тревога в Симферополе: когда зазвучит сигнал "Внимание всем!"
В Симферополе в среду трижды включат сигнал "Внимание всем!" в рамках проверки системы оповещения населения. Об этом предупреждает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T13:43
2025-03-04T13:46
симферополь
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безопасность
проверка систем оповещения
администрация симферополя
системы оповещения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе в среду трижды включат сигнал "Внимание всем!" в рамках проверки системы оповещения населения. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.Цель – проверить работоспособность столичной системы централизованного оповещения, уточнили в мэрии. В рамках проверки прозвучит сигнал "Внимание всем!" Граждан просят не волноваться и сохранять спокойствие.О проведении 5 марта в Крыму комплексной проверки системы экстренного оповещения населения ранее предупреждала пресс-служба МЧС республики Крым. В Севастополе в среду также проверят системы оповещения и включат сигнал "Внимание всем!", сообщил накануне губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района КрымаВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиУбежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытия
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РИА Новости Крым
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Тревога в Симферополе: когда зазвучит сигнал "Внимание всем!"

Комплексную систему оповещения проверят в Симферополе в среду – мэрия

13:43 04.03.2025 (обновлено: 13:46 04.03.2025)
 
© Фото с сайта МЧС РКСистема оповещения МЧС
Система оповещения МЧС
© Фото с сайта МЧС РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе в среду трижды включат сигнал "Внимание всем!" в рамках проверки системы оповещения населения. Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.

"5 марта 2025 года на территории муниципального образования городской округ Симферополь в 10, 13, а также 15 часов будет проведена комплексная проверка и информирования населения", – сказано в сообщении пресс-службы.

Цель – проверить работоспособность столичной системы централизованного оповещения, уточнили в мэрии. В рамках проверки прозвучит сигнал "Внимание всем!" Граждан просят не волноваться и сохранять спокойствие.
О проведении 5 марта в Крыму комплексной проверки системы экстренного оповещения населения ранее предупреждала пресс-служба МЧС республики Крым. В Севастополе в среду также проверят системы оповещения и включат сигнал "Внимание всем!", сообщил накануне губернатор Михаил Развожаев.
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