https://crimea.ria.ru/20250304/karantin-v-shkolakh-kryma-budut-li-u-detey-kanikuly-1144652948.html

Карантин в школах Крыма: будут ли у детей каникулы

Карантин в школах Крыма: будут ли у детей каникулы - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Карантин в школах Крыма: будут ли у детей каникулы

Каникулы для учащихся крымских школ и классов, закрытых на карантин по ОРВИ, пройдут по расписанию, наверстывать учебную программу за счет дней отдыха не... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T17:54

2025-03-04T17:54

2025-03-04T17:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Каникулы для учащихся крымских школ и классов, закрытых на карантин по ОРВИ, пройдут по расписанию, наверстывать учебную программу за счет дней отдыха не планируется. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрациях нескольких городов и районов республики.Как отметили в администрации Симферополя, все школы крымской столицы работают в штатном режиме, в закрытых на карантин школах и классах обучение проходит в дистанционном формате.Заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский сообщил, что руководители образовательных организаций города ежедневно мониторят ситуацию по заболеваемости в классах и предоставляют оперативную информацию в профильный департамент. Учебный процесс приостанавливается в классах, где из-за болезни отсутствует 20% и более детей при обязательном условии документального медицинского подтверждения диагноза ОРВИ. Занятия приостанавливают на срок не менее семи дней.В Феодосии в связи с ростом ОРВИ закрыта школа №17, а также несколько классов в шести школах, рассказали в администрации города.В Керчи, по словам замглавы администрации Ирины Ивановой, на данный момент закрыто три школы. Дети учатся дистанционно в онлайн формате. Программу не сокращают. Решение по каникулам будет принято ближе к концу марта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантинВ Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школыЕще 14 школ Севастополя закрывают из-за роста ОРВИ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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