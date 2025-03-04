https://crimea.ria.ru/20250304/karantin-v-shkolakh-kryma-budut-li-u-detey-kanikuly-1144652948.html
Карантин в школах Крыма: будут ли у детей каникулы
Карантин в школах Крыма: будут ли у детей каникулы - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Карантин в школах Крыма: будут ли у детей каникулы
Каникулы для учащихся крымских школ и классов, закрытых на карантин по ОРВИ, пройдут по расписанию, наверстывать учебную программу за счет дней отдыха не... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T17:54
2025-03-04T17:54
2025-03-04T17:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Каникулы для учащихся крымских школ и классов, закрытых на карантин по ОРВИ, пройдут по расписанию, наверстывать учебную программу за счет дней отдыха не планируется. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрациях нескольких городов и районов республики.Как отметили в администрации Симферополя, все школы крымской столицы работают в штатном режиме, в закрытых на карантин школах и классах обучение проходит в дистанционном формате.Заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский сообщил, что руководители образовательных организаций города ежедневно мониторят ситуацию по заболеваемости в классах и предоставляют оперативную информацию в профильный департамент. Учебный процесс приостанавливается в классах, где из-за болезни отсутствует 20% и более детей при обязательном условии документального медицинского подтверждения диагноза ОРВИ. Занятия приостанавливают на срок не менее семи дней.В Феодосии в связи с ростом ОРВИ закрыта школа №17, а также несколько классов в шести школах, рассказали в администрации города.В Керчи, по словам замглавы администрации Ирины Ивановой, на данный момент закрыто три школы. Дети учатся дистанционно в онлайн формате. Программу не сокращают. Решение по каникулам будет принято ближе к концу марта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантинВ Севастополе из-за ОРВИ на дистант переведут еще две школыЕще 14 школ Севастополя закрывают из-за роста ОРВИ
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, ялта, феодосия, керчь, образование в крыму и севастополе, школа, карантин, орви, здоровье, общество, новости крыма
Карантин в школах Крыма: будут ли у детей каникулы
В Крыму не планируют сокращать каникулы для учеников закрытых на карантин школ и классов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Каникулы для учащихся крымских школ и классов, закрытых на карантин по ОРВИ, пройдут по расписанию, наверстывать учебную программу за счет дней отдыха не планируется. Об этом РИА Новости Крым
рассказали в администрациях нескольких городов и районов республики.
Как отметили в администрации Симферополя, все школы крымской столицы работают в штатном режиме, в закрытых на карантин школах и классах обучение проходит в дистанционном формате.
"Прохождение программы в классах, где приостановлено обучение, будет организовано путем интенсификации. Каникулы пройдут согласно календарному рабочему графику. Изменений не планируется", - указали городские власти.
Заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский сообщил, что руководители образовательных организаций города ежедневно мониторят ситуацию по заболеваемости в классах и предоставляют оперативную информацию в профильный департамент. Учебный процесс приостанавливается в классах, где из-за болезни отсутствует 20% и более детей при обязательном условии документального медицинского подтверждения диагноза ОРВИ. Занятия приостанавливают на срок не менее семи дней.
"В настоящее время закрыты отдельные группы в семи детских садах и одиннадцати школах. Как наверстать учебную программу, каждая школа решает в индивидуальном порядке: кто-то будет отрабатывать по субботам, кто-то – за счет дистанта или уплотнения программы. За счет каникул отработка не предусмотрена", - подчеркнул Кутковский.
В Феодосии в связи с ростом ОРВИ закрыта школа №17, а также несколько классов в шести школах, рассказали в администрации города.
"Учебный процесс приостановлен. Сейчас вносятся изменения в рабочие программы – корректируется количество часов на повторение по отдельным темам", - уточнили феодосийские власти.
В Керчи, по словам замглавы администрации Ирины Ивановой, на данный момент закрыто три школы. Дети учатся дистанционно в онлайн формате. Программу не сокращают. Решение по каникулам будет принято ближе к концу марта.
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