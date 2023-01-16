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Пассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвое
Пассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвое - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Пассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвое
Более 288 тысяч человек перевезли поезда "Таврия" в период новогодних каникул, в целом за год железнодорожный пассажирский трафик вырос почти вдвое. Об этом... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T18:39
2023-01-16T18:39
2023-01-16T18:39
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гранд сервис экспресс
транспорт
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Более 288 тысяч человек перевезли поезда "Таврия" в период новогодних каникул, в целом за год железнодорожный пассажирский трафик вырос почти вдвое. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Всего за прошлый год "Таврии" перевезли 3 млн 855 тысяч человек, что на 85% больше, чем год назад. Тогда перевозчик сообщил о 2 млн 84 тысячах пассажирах. По информации "Гранд Сервис Экспресс", количество человек, перевезенных в организованных детских группах, выросло в четыре раза – с 20 тысяч в 2021 году до 84 тысяч в прошлом.Ранее в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий "Туту.ру сообщили, что Симферополь вошел в топ-10 самых популярных железнодорожных маршрутов по России в январе. Столица Крыма – Симферополь находится на шестом месте рейтинга.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за ремонта полотна изменится расписание поездовВ Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия"В Крыму подорожает проезд в пригородных электропоездах
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, гранд сервис экспресс, транспорт, общество
Пассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвое
"Гранд Сервис Экспресс": поезда "Таврия" в новогодние каникулы перевезли 288 тысяч человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Более 288 тысяч человек перевезли поезда "Таврия" в период новогодних каникул, в целом за год железнодорожный пассажирский трафик вырос почти вдвое. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"В период новогодних праздников – с 25 декабря 2022 года по 15 января 2023 года поезда "Таврия" перевезли 288,5 тысяч человек. Это на 91% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Всего за прошлый год "Таврии" перевезли 3 млн 855 тысяч человек, что на 85% больше, чем год назад. Тогда перевозчик сообщил о 2 млн 84 тысячах пассажирах. По информации "Гранд Сервис Экспресс", количество человек, перевезенных в организованных детских группах, выросло в четыре раза – с 20 тысяч в 2021 году до 84 тысяч в прошлом.
Ранее в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий "Туту.ру сообщили
, что Симферополь вошел в топ-10 самых популярных железнодорожных маршрутов по России в январе. Столица Крыма – Симферополь находится на шестом месте рейтинга.
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