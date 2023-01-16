https://crimea.ria.ru/20230116/passazhirskiy-trafik-na-poezdakh-tavriya-za-god-vyros-pochti-vdvoe-1126416060.html

Пассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвое

Пассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвое - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Пассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвое

Более 288 тысяч человек перевезли поезда "Таврия" в период новогодних каникул, в целом за год железнодорожный пассажирский трафик вырос почти вдвое. Об этом... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T18:39

2023-01-16T18:39

2023-01-16T18:39

крым

гранд сервис экспресс

транспорт

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Более 288 тысяч человек перевезли поезда "Таврия" в период новогодних каникул, в целом за год железнодорожный пассажирский трафик вырос почти вдвое. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Всего за прошлый год "Таврии" перевезли 3 млн 855 тысяч человек, что на 85% больше, чем год назад. Тогда перевозчик сообщил о 2 млн 84 тысячах пассажирах. По информации "Гранд Сервис Экспресс", количество человек, перевезенных в организованных детских группах, выросло в четыре раза – с 20 тысяч в 2021 году до 84 тысяч в прошлом.Ранее в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий "Туту.ру сообщили, что Симферополь вошел в топ-10 самых популярных железнодорожных маршрутов по России в январе. Столица Крыма – Симферополь находится на шестом месте рейтинга.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за ремонта полотна изменится расписание поездовВ Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия"В Крыму подорожает проезд в пригородных электропоездах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гранд сервис экспресс, транспорт, общество