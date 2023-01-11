https://crimea.ria.ru/20230111/v-krymu-iz-za-remonta-polotna-izmenitsya-raspisanie-poezdov-1126351767.html

В Крыму из-за ремонта полотна изменится расписание поездов

В Крыму из-за ремонта полотна изменится расписание поездов - РИА Новости Крым, 11.01.2023

В Крыму из-за ремонта полотна изменится расписание поездов

Расписание движения поездов дальнего изменится на участке между станциями Джанкой и Отрадная в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T22:07

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2023-01-11T22:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Расписание движения поездов дальнего изменится на участке между станциями Джанкой и Отрадная в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Уточняется, что изменение связано с ремонтными работали на данном участке железной дороги и проводится с 16 по 31 января. "Поезд №169/170 будет отправляться из Джанкоя в 11:41 (вместо 11:35) и прибывать в Симферополь в 12:52 (вместо 12:50)", - говорится в сообщении. Поезда №75/76 Симферополь – Омск и №141/142 Симферополь – Пермь будут прибывать в Джанкой в 3:38 (вместо 3:30) и отправляться из него в 3:58 (вместо 3:55). Кроме того, поезд №425/426 Кисловодск – Симферополь будет отправляться из Джанкоя в 8:08 (вместо 7:25) и прибывать в Симферополь в 9:22 (вместо 8:50). Также поезд №91/92 Москва – Севастополь будет отправляться из Джанкоя в 8:18 (вместо 8:05) и прибывать с Симферополь в 9:32 (вместо 9:20), а поезд №185/186 Симферополь – Москва будет прибывать в Джанкой в 18:01 (вместо 17:22) и отправляться из него в 18:22 (вместо 17:47). "На станции Владиславовка поезд сделает остановку в 20:07 – 20:12 (вместо 19:29 – 19:34), на станции Семь Колодезей в 20:42 – 21:05 (вместо 20:10 – 20:20)", – продолжил представитель перевозчика. Поезд №27/28 Симферополь – Москва будет делать остановку в Джанкое в 18:49 – 19:09 (вместо 18:25 – 18:50), во Владиславовке в 20:21 – 20:24 (вместо 20:09 – 20:14), в Семи Колодезях в 20:54 – 20:57 (вместо 20:45 – 20:50), в Керчи в 21:51 – 21:55 (вместо 21:49 – 21:54). Изменится и расписание поезда №315/316 Симферополь – Адлер. Он будет делать остановку в Джанкое в 19:16 – 19:36 (вместо 18:33 – 19:05), а во Владиславовке в 20:55 – 21:00. Поезд №169/170 Симферополь – Санкт-Петербург будет делать остановку в Джанкое в 20:31 – 20:51 (вместо 20:00 – 20:25), во Владиславовке в 22:03 – 22:07 (вместо 21:50 – 21:55), в Семи Колодезях в 22:37 – 22:40 (вместо 22:29 – 22:34), в Багерово в 23:25 – 23:27 (вместо 23:20 – 23:23), в Керчи в 23:42 – 23:47 (вместо 23:38 – 23:43). А поезд №165/166 Москва – Симферополь будет делать остановку в Джанкое в 18:52 – 19:45 (вместо 18:45 – 19:20), прибывать в Симферополь в 21:05 (вместо 20:40).Еще один в Северную столицу – №7/8 –будет делать остановку в Симферополе в 18:50 – 19:15 (вместо 18:50 – 19:10), Джанкое в 20:57 – 21:15 (вместо 20:23 – 20:48), Владиславовке в 22:27 – 22:29 (вместо 22:09 – 22:14), Семи Колодезях в 22:59 – 23:01 (22:45 – 22:50), в Багерово в 23:42 – 23:44 (вместо 23:35 – 23:38), в Керчи в 23:57 – 23:59 (23:53 – 23:58). Поезд №165/166 Симферополь – Москва будет делать остановку в Джанкое в 21:53 – 22:13 (вместо 21:17 – 21:42), во Владиславовке в 23:25 – 23:28 (вместо 23:00 – 23:05), в Семи Колодезях в 23:58 – 00:01 (вместо 23:38 – 23:48), в Багерово в 00:42 – 00:45 (вместо 00:36 – 00:41), в Керчи в 00:58 – 1:02 (вместо 00:57 – 1:02). "Поезд №425/426 Симферополь – Кисловодск будет делать остановку в Джанкое в 22:20 – 22:40 (вместо 21:52 – 22:17), во Владиславовке в 23:52 – 23:54 (вместо 23:35 – 23:40), в Семи Колодезях в 00:24 – 00:27 (вместо 00:16 – 00:19), в Багерово в 01:08 – 01:10 (вместо 01:04 – 01:06), в Керчи в 01:23 – 01:26 (вместо 01:21 – 01:26)", – добавили в компании.Поезд №91/92 Севастополь – Москва будет делать остановку в Джанкое в 00:44 – 01:04 (вместо 00:30 – 00:55), во Владиславовке в 02:26 – 02:31 (вместо 02:20 – 02:31). Отмечается, что не упомянутые выше станции поезда проследуют без изменения расписания.

https://crimea.ria.ru/20230110/simferopol-voshel-v-top-10-napravleniy-dlya-poezdok-na-poezde-v-yanvare-1126314962.html

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расписание поездов, крым, гранд сервис экспресс, транспорт, железные дороги крыма, новости, новости крыма, общество