https://crimea.ria.ru/20250304/effektivnyy-zakon-po-zaschite-lyudey-ot-agressivnykh-sobak-nazvany-usloviya-1144647056.html

Эффективный закон по защите людей от агрессивных собак: названы условия

Эффективный закон по защите людей от агрессивных собак: названы условия - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Эффективный закон по защите людей от агрессивных собак: названы условия

Для подготовки законодательного решения по защите людей от бродячих собак необходимы время и всенародные обсуждения на всех уровнях. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T15:34

2025-03-04T15:34

2025-03-04T15:34

мнения

олег зубков

животные

анастасия лисовская-чудинович

ветеринария

госкомитет ветеринарии республики крым

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бездомные собаки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Для подготовки законодательного решения по защите людей от бродячих собак необходимы время и всенародные обсуждения на всех уровнях. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил директор сафари-парка в Крыму Олег Зубков.По его мнению, это даст гарантию того, что получится взвешенный, продуманный документ."Не хватает конкретики и жестких мер. В частности, по штрафным санкциям для муниципалитета. То есть, кто конкретно будет оштрафован за стаи бродячих собак, которые гуляют по той или иной территории", - отметил он.Кроме того, по мнению Зубкова, полиция должна на вверенных им участках следить за тем, чтобы животные не сбивались в стаи."Поэтому закон нужно обсуждать со специалистами, ужесточать. Но принимать его, безусловно, нужно", - резюмировал он.По словам первого заместителя председателя Госкомитета ветеринарии Крыма Анастасии Лисовской-Чудинович, решить проблему бездомных животных комплексно непросто без помощи федерального центра.Только для разработки проекта типового приюта нужны десятки миллионов рублей, еще столько же, чтобы его построить, и очень большие деньги для его содержания, поэтому без помощи федерального бюджета не обойтись, пояснила она.В России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев случилось сразу несколько ужасных случаев: в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов.В конце февраля в Госдуме состоялось заседание рабочей группы, которая должна выработать проект законодательных инициатив, направленных на защиту людей от агрессивных свор. Как отметил в эфире радио "Спутник в Крыму" зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев, главная задача разрабатываемых мер – убрать собак с улиц и предоставить относительную свободу местным властям в решении этой проблемы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Укусила бездомная собака: в Крыму ребенку выплатили компенсацию 100 тысячСвора собак напала на ребенка в Севастополе – дело на контроле БастрыкинаСостояние тяжелое: что с пострадавшим от укусов собак ребенком из Сочи

https://crimea.ria.ru/20250304/zakon-o-zaschite-lyudey-ot-bezdomnykh-zhivotnykh--volodin-toropit-regiony-1144647526.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, олег зубков, животные, анастасия лисовская-чудинович, ветеринария, госкомитет ветеринарии республики крым , общество, закон и право, новости, бездомные собаки