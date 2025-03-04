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Вакцина от рака в России - Скворцова сделала заявление - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Вакцина от рака в России - Скворцова сделала заявление
Вакцина от рака в России - Скворцова сделала заявление - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Вакцина от рака в России - Скворцова сделала заявление
Новая российская онковакцина составит дополнение к применяемой линейке давно зарекомендовавших себя методов лечения раковых заболеваний. Такое заявление сделала РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T14:19
2025-03-04T14:16
вакцина от рака
вероника скворцова
здравоохранение в россии
онкология
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Новая российская онковакцина составит дополнение к применяемой линейке давно зарекомендовавших себя методов лечения раковых заболеваний. Такое заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова на форуме "Женщины за здоровое общество".Отмечается, что так глава ФМБА ответила на вопрос о том, заменит ли вакцина существующие схемы лечения.Главный онколог Минздрава страны Андрей Каприн ранее заявлял, что онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России. О принципе работы таких вакцин на площадке медиагруппы "Россия сегодня" рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. К примеру, одной из существующих онкологических вакцин очень успешно лечат от опасного вида раковой опухоли – гепатокарциномы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда и где в России можно будет получить вакцину от ракаРусский онколог назвал пять самых опасных видов ракаКакие продукты снижают риск онкологии
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РИА Новости Крым
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вакцина от рака, вероника скворцова, здравоохранение в россии, онкология, новости
Вакцина от рака в России - Скворцова сделала заявление

Вакцина от рака не заменит применяемые методы лечения онкологии - ФМБА

14:19 04.03.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Новая российская онковакцина составит дополнение к применяемой линейке давно зарекомендовавших себя методов лечения раковых заболеваний. Такое заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова на форуме "Женщины за здоровое общество".
"Новая онковакцина – это дополнительная опция в линейке тех методов, которые хорошо себя зарекомендовали", - цитирует Скворцову РИА Новости.
Отмечается, что так глава ФМБА ответила на вопрос о том, заменит ли вакцина существующие схемы лечения.
Главный онколог Минздрава страны Андрей Каприн ранее заявлял, что онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России.
О принципе работы таких вакцин на площадке медиагруппы "Россия сегодня" рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. К примеру, одной из существующих онкологических вакцин очень успешно лечат от опасного вида раковой опухоли – гепатокарциномы.
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Вакцина от ракаВероника СкворцоваЗдравоохранение в РоссииОнкологияНовости
 
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