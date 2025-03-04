https://crimea.ria.ru/20250304/vaktsina-ot-raka-v-rossii---skvortsova-sdelala-zayavlenie-1144644782.html

Вакцина от рака в России - Скворцова сделала заявление

Вакцина от рака в России - Скворцова сделала заявление - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Вакцина от рака в России - Скворцова сделала заявление

Новая российская онковакцина составит дополнение к применяемой линейке давно зарекомендовавших себя методов лечения раковых заболеваний. Такое заявление сделала РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T14:19

2025-03-04T14:19

2025-03-04T14:16

вакцина от рака

вероника скворцова

здравоохранение в россии

онкология

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Новая российская онковакцина составит дополнение к применяемой линейке давно зарекомендовавших себя методов лечения раковых заболеваний. Такое заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова на форуме "Женщины за здоровое общество".Отмечается, что так глава ФМБА ответила на вопрос о том, заменит ли вакцина существующие схемы лечения.Главный онколог Минздрава страны Андрей Каприн ранее заявлял, что онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России. О принципе работы таких вакцин на площадке медиагруппы "Россия сегодня" рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. К примеру, одной из существующих онкологических вакцин очень успешно лечат от опасного вида раковой опухоли – гепатокарциномы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда и где в России можно будет получить вакцину от ракаРусский онколог назвал пять самых опасных видов ракаКакие продукты снижают риск онкологии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина от рака, вероника скворцова, здравоохранение в россии, онкология, новости