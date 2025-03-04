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Кто в России может уйти на пенсию досрочно - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Кто в России может уйти на пенсию досрочно
Кто в России может уйти на пенсию досрочно - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Кто в России может уйти на пенсию досрочно
Минимум 30 пенсионных баллов нужно для работавших на вредных условиях труда, интенсивных работах, чтобы получить страховую пенсию по старости ранее достижения... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T14:08
2025-03-04T14:08
пенсия
новости
россия
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Минимум 30 пенсионных баллов нужно для работавших на вредных условиях труда, интенсивных работах, чтобы получить страховую пенсию по старости ранее достижения пенсионного возраста, свидетельствует соответствующий федеральный закон.Статья закона распространяется на россиян, работавших на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. А также на производстве с тяжелыми условиями труда, механизаторы комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах.Для каждой специальности нужно иметь определенный стаж.Также на пенсию досрочно могут уйти женщины в 50 лет, при условии, что они проработали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве и других отраслях экономики не менее 15 лет и имеют минимальный страховой стаж – 20 лет.Имеют право на преждевременный уход на пенсию также рабочие локомотивных бригад и организации перевозок и безопасности движения на железнодорожном транспорте, метрополитене. А также трудившиеся в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах на полевых геолого-разведочных работах, на лесозаготовках.Накануне стало известно, что в России проиндексируют социальные пенсии – с 1 апреля они вырастут на 14,75%. Такую индексацию заложили в федеральном бюджете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как жителям Крыма узнать размер будущей пенсииПенсии и выплаты в Крыму - что нового ждать в 2025 годуГосдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам
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РИА Новости Крым
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пенсия, новости, россия, закон и право, общество
Кто в России может уйти на пенсию досрочно

Уйти на пенсию досрочно в России могут работники вредных и интенсивных производств

14:08 04.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПенсионерка работает за компьютером. Архивное фото
Пенсионерка работает за компьютером. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Минимум 30 пенсионных баллов нужно для работавших на вредных условиях труда, интенсивных работах, чтобы получить страховую пенсию по старости ранее достижения пенсионного возраста, свидетельствует соответствующий федеральный закон.
"Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30", – говорится в законе.
Статья закона распространяется на россиян, работавших на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. А также на производстве с тяжелыми условиями труда, механизаторы комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах.
Для каждой специальности нужно иметь определенный стаж.
Также на пенсию досрочно могут уйти женщины в 50 лет, при условии, что они проработали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве и других отраслях экономики не менее 15 лет и имеют минимальный страховой стаж – 20 лет.
Имеют право на преждевременный уход на пенсию также рабочие локомотивных бригад и организации перевозок и безопасности движения на железнодорожном транспорте, метрополитене. А также трудившиеся в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах на полевых геолого-разведочных работах, на лесозаготовках.
Накануне стало известно, что в России проиндексируют социальные пенсии – с 1 апреля они вырастут на 14,75%. Такую индексацию заложили в федеральном бюджете.
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Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам
 
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