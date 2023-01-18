https://crimea.ria.ru/20230118/ostanovlena-prodazha-biletov-na-poezda-v-krym-kogda-vozobnovyat-1126447006.html

Остановлена продажа билетов на поезда в Крым: когда возобновят

Остановлена продажа билетов на поезда в Крым: когда возобновят - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Остановлена продажа билетов на поезда в Крым: когда возобновят

Продажа билетов на поезда "Таврия" дальнего следования по маршруту Крым – Москва, Санкт-Петербург, Омск, Пермь и Рязань и обратно будет возобновлена, как только РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T10:45

2023-01-18T10:45

2023-01-18T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Продажа билетов на поезда "Таврия" дальнего следования по маршруту Крым – Москва, Санкт-Петербург, Омск, Пермь и Рязань и обратно будет возобновлена, как только станут известны точные промежутки проведения ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила представитель перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Накануне стало известно о временном закрытии продажи билетов на ряд поездов "Таврия" дальнего следования между полуостровом и городами на материковой части страны. Перевозчик объяснил приостановку продаж ремонтом железнодорожных путей в период с 7 марта по 23 мая.В "Гранд Сервис Экспресс" пояснили, что как перевозчик, "компания обязана указывать в билетах конкретное время, чтобы пассажиры были уверены, что поезд выйдет из пункта отправления и доберется в пункт назначения в четко указанное время". Поскольку в данный момент такой информации нет, временно приостановлены и продажи.Собеседник подчеркнул, что как только Российская железная дорога и Крымская железная дорога сообщат точные временные промежутки, в которые указанные поезда смогут пойти, компания возобновит продажи билетов на указанные направления.Ранее перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщил об изменении расписания движения поездов дальнего следования на участке между станциями Джанкой и Отрадная в Крыму в период с 16 по 31 января.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвоеСимферополь вошел в топ-10 направлений для поездок на поезде в январеПравительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20230111/v-krymu-iz-za-remonta-polotna-izmenitsya-raspisanie-poezdov-1126351767.html

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крым, общество, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, новости крыма