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Остановлена продажа билетов на поезда в Крым: когда возобновят - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Остановлена продажа билетов на поезда в Крым: когда возобновят
Остановлена продажа билетов на поезда в Крым: когда возобновят - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Остановлена продажа билетов на поезда в Крым: когда возобновят
Продажа билетов на поезда "Таврия" дальнего следования по маршруту Крым – Москва, Санкт-Петербург, Омск, Пермь и Рязань и обратно будет возобновлена, как только РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T10:45
2023-01-18T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Продажа билетов на поезда "Таврия" дальнего следования по маршруту Крым – Москва, Санкт-Петербург, Омск, Пермь и Рязань и обратно будет возобновлена, как только станут известны точные промежутки проведения ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила представитель перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Накануне стало известно о временном закрытии продажи билетов на ряд поездов "Таврия" дальнего следования между полуостровом и городами на материковой части страны. Перевозчик объяснил приостановку продаж ремонтом железнодорожных путей в период с 7 марта по 23 мая.В "Гранд Сервис Экспресс" пояснили, что как перевозчик, "компания обязана указывать в билетах конкретное время, чтобы пассажиры были уверены, что поезд выйдет из пункта отправления и доберется в пункт назначения в четко указанное время". Поскольку в данный момент такой информации нет, временно приостановлены и продажи.Собеседник подчеркнул, что как только Российская железная дорога и Крымская железная дорога сообщат точные временные промежутки, в которые указанные поезда смогут пойти, компания возобновит продажи билетов на указанные направления.Ранее перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщил об изменении расписания движения поездов дальнего следования на участке между станциями Джанкой и Отрадная в Крыму в период с 16 по 31 января.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвоеСимферополь вошел в топ-10 направлений для поездок на поезде в январеПравительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей
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крым, общество, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, новости крыма
Остановлена продажа билетов на поезда в Крым: когда возобновят

Перевозчик: почему остановлена продажа билетов на поезда в Крым и когда ее возобновят

10:45 18.01.2023 (обновлено: 11:02 18.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваЖелезная дорога возле Инкерманского монастыря
Железная дорога возле Инкерманского монастыря - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Продажа билетов на поезда "Таврия" дальнего следования по маршруту Крым – Москва, Санкт-Петербург, Омск, Пермь и Рязань и обратно будет возобновлена, как только станут известны точные промежутки проведения ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила представитель перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Накануне стало известно о временном закрытии продажи билетов на ряд поездов "Таврия" дальнего следования между полуостровом и городами на материковой части страны. Перевозчик объяснил приостановку продаж ремонтом железнодорожных путей в период с 7 марта по 23 мая.

"Временная приостановка продажи билетов не означает, что указанный поезд не пойдет. Это означает, что билеты на него будут проданы позже. Кроме того, это не означает, что расписание изменится кардинально – оно может измениться буквально на 20 минут. Но чтобы не создавать неудобства пассажиров, до уточнения информации и было принято такое решение", – сообщил представитель перевозчика.

Поезд Таврия
11 января, 22:07
В Крыму из-за ремонта полотна изменится расписание поездов
В "Гранд Сервис Экспресс" пояснили, что как перевозчик, "компания обязана указывать в билетах конкретное время, чтобы пассажиры были уверены, что поезд выйдет из пункта отправления и доберется в пункт назначения в четко указанное время". Поскольку в данный момент такой информации нет, временно приостановлены и продажи.
Собеседник подчеркнул, что как только Российская железная дорога и Крымская железная дорога сообщат точные временные промежутки, в которые указанные поезда смогут пойти, компания возобновит продажи билетов на указанные направления.
Ранее перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщил об изменении расписания движения поездов дальнего следования на участке между станциями Джанкой и Отрадная в Крыму в период с 16 по 31 января.
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